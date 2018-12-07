Fransa'da öğrencilerin protestoları devam ediyor
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı, NTV Haber
Fransa'da "Sarı yelekliler" eylemlerinden sonra öğrenciler de eğitim politikalarını protesto etmek için sokaklara çıktı. Şimdiye kadar 700'den fazla öğrenci gözaltına alındı.
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1Fransa'da "Sarı yelekliler"den sonra öğrenciler de sokaklarda.
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2Pazartesi günü 100'den fazla lisede düzenlenen blokaj eylemlerinden sonra protestolar yayılmaya devam ediyor.
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3Hükümetin eğitim politikalarını protesto eden öğrencilere dün Fransız polisi sert müdahalelerde bulundu.
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4Başkent Paris'in yakınlarındaki bir görüntü tepkilere neden oldu.
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Fransız polisinin öğrencileri dizlerinin üstünde duvara karşı saatlerce bekletildiği görüldü.
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6Ülkede tartışma başlatan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Valilik, gözaltına alınan gençlerin serbest bırakıldığını duyurdu.
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7Ülkede gözaltına alınan öğrenci sayısı ise 700'ü geçti.
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HAFTASONU HAZIRLIĞIHükümet, haftasonu yapılması planlanan protesto gösterileri için olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.
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9Ülke çapında 89 bin polis görev yapacak.
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10Paris'teki güvenlik güçlerinin sayısı 9 bini bulacak.
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11Gösterilerde jandarma ilk defa zırhlı araç kullanacak.
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12Eyfel Kulesi, Louvre, Orsay, Grand Palais müzeleri ile iki opera binası kapalı kalacak.
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13Yetkililer, mağaza, kafe ve restoranlardan dükkanlarını açmamalarını istedi.
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14Ülke çapında bazı futbol maçları da ertelendi.
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