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Fransa'da öğrencilerin protestoları devam ediyor

ntv.com.tr, Anadolu Ajansı, NTV Haber

Fransa'da "Sarı yelekliler" eylemlerinden sonra öğrenciler de eğitim politikalarını protesto etmek için sokaklara çıktı. Şimdiye kadar 700'den fazla öğrenci gözaltına alındı.

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    Fransa'da "Sarı yelekliler"den sonra öğrenciler de sokaklarda.
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    Pazartesi günü 100'den fazla lisede düzenlenen blokaj eylemlerinden sonra protestolar yayılmaya devam ediyor.
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    Hükümetin eğitim politikalarını protesto eden öğrencilere dün Fransız polisi sert müdahalelerde bulundu.
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    Başkent Paris'in yakınlarındaki bir görüntü tepkilere neden oldu.
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    Fransız polisinin öğrencileri dizlerinin üstünde duvara karşı saatlerce bekletildiği görüldü.

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    Ülkede tartışma başlatan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Valilik, gözaltına alınan gençlerin serbest bırakıldığını duyurdu.
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    Ülkede gözaltına alınan öğrenci sayısı ise 700'ü geçti.
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    HAFTASONU HAZIRLIĞI

    HAFTASONU HAZIRLIĞI
    Hükümet, haftasonu yapılması planlanan protesto gösterileri için olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.
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    Ülke çapında 89 bin polis görev yapacak.
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    Paris'teki güvenlik güçlerinin sayısı 9 bini bulacak.
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    Gösterilerde jandarma ilk defa zırhlı araç kullanacak.
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    Eyfel Kulesi, Louvre, Orsay, Grand Palais müzeleri ile iki opera binası kapalı kalacak.
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    Yetkililer, mağaza, kafe ve restoranlardan dükkanlarını açmamalarını istedi.
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    Ülke çapında bazı futbol maçları da ertelendi.
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