Fransa'da tansiyon düşmüyor, sokağa çıkma yasağı getirildi

Fransa’da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonucu protesto gösterileri şiddetini artırırken, 667 kişi gözaltına alındı ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkede bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Macron’un Elton John konserinde dans ederken görüntülenmesi ise eleştirilere neden oldu.

Fransa'da tansiyon düşmüyor, sokağa çıkma yasağı getirildi - 1

Fransa'da 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından Paris, Nanterre, Marsilya, Nosiy-le-Sec başta olmak üzere bir çok kentte halk sokağa döküldü.

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Fransa'da tansiyon düşmüyor, sokağa çıkma yasağı getirildi - 2

Genç sürücünün anısına düzenlenen eylemlerde protestocular, Venissieux kentinde bir tramvay ve Nael'in hayatını kaybettiği Nanterre kentinde bir bankayı ateşe verdi.

Fransa'da tansiyon düşmüyor, sokağa çıkma yasağı getirildi - 3

Farklı kentlerde araç, kamu eşyaları ve çöp bidonlarını ateşe veren eylemciler polise havai fişek fırlattı. Marsilya, Paris ve Lille kentlerinde ise mağazalar yağmalandı.

Fransa'da tansiyon düşmüyor, sokağa çıkma yasağı getirildi - 4

Bordo ve Lille kentlerindeki olaylara müdahale etmek için özellikle terör ve organize suçlara karşı mücadele eden RAID ismi verilen özel polis timi görevlendirildi.

Fransa'da tansiyon düşmüyor, sokağa çıkma yasağı getirildi - 5

667 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan şiddet olaylarında 667 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise 249 polis ve jandarmanın yaralandığı belirtildi.

Fransa'da tansiyon düşmüyor, sokağa çıkma yasağı getirildi - 6

Nael M'nin ölümünden sonra özellikle İle-de-France bölgesinde de 3 gecedir süren olaylar nedeniyle bu bölgede yerel saat ile 21.00'den itibaren tüm otobüs ve tramvay seferleri iptal edildi.

Öte yandan, Nael'i öldüren polisin avukatı Laurent-Franck Lienard, müvekkili hakkındaki tutuklama kararına itiraz edeceğini belirtti.

Fransa'da tansiyon düşmüyor, sokağa çıkma yasağı getirildi - 7

4 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Olaylar nedeniyle Clamart kentine ek olarak, Neuilly-sur-Marne, Savigny-le-Temple ve Compiegne kentlerinde de gece saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.

Fransa'da tansiyon düşmüyor, sokağa çıkma yasağı getirildi - 8

BELÇİKAYA DA SIÇRADI

Fransa'da başlayan gösteriler, Belçika'nın başkenti Brüksel'e de sıçradı.

Ulusal basına göre, genç yaşlardaki bir grup, Fransa'da 17 yaşındaki Nael M'nin polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Fransa'da tansiyon düşmüyor, sokağa çıkma yasağı getirildi - 9

Bunun üzerine, Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de toplanan göstericiler, kaldırım taşlarını fırlattı, otobüs duraklarındaki camları kırdı, bazı araçları ateşe verdi.

Yangın çıkan noktalara itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fransa'da tansiyon düşmüyor, sokağa çıkma yasağı getirildi - 10

TSİ 23.00 sularında olay yerine intikal eden polisle göstericiler arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı'nda arbede çıktı.

Anneessens metro istasyonu kapatıldı, bölgeye araç girişleri yasaklandı.

Protestolara destek eylemlerinde 29 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa'da tansiyon düşmüyor, sokağa çıkma yasağı getirildi - 11

Bu kişilerden 26'sının reşit olmadığı öğrenildi. Gözaltıların ardından durum sakin seyrederken bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

Fransa'da tansiyon düşmüyor, sokağa çıkma yasağı getirildi - 12

FRANSA'DAKİ GÖSTERİLER NASIL BAŞLADI?

Fransa'da polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. isimli sürücüyü öldürmüştü.

Fransa'da tansiyon düşmüyor, sokağa çıkma yasağı getirildi - 13

Nanterre Savcılığı, sürücüye ateş açarak öldüren polisin "kasten adam öldürme" gerekçesiyle tutuklu yargılanacağını duyurmuştu.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inmişti.

Fransa'da tansiyon düşmüyor, sokağa çıkma yasağı getirildi - 14

Araç, çöp bidonları ve farklı binaları ateşe veren eylemciler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

Fransa'da tansiyon düşmüyor, sokağa çıkma yasağı getirildi - 15

Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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