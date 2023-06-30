Fransa'da tansiyon düşmüyor, sokağa çıkma yasağı getirildi
Fransa’da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonucu protesto gösterileri şiddetini artırırken, 667 kişi gözaltına alındı ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkede bunlar yaşanırken Cumhurbaşkanı Macron’un Elton John konserinde dans ederken görüntülenmesi ise eleştirilere neden oldu.
Fransa'da 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından Paris, Nanterre, Marsilya, Nosiy-le-Sec başta olmak üzere bir çok kentte halk sokağa döküldü.