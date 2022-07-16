Fransa’da orman yangınları büyüyor: 10 bin hektarlık alana yayıldı

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde devam eden orman yangınlarının 10 bin hektarlık bir alana yayıldığı açıklandı.

Haberler - İHA 16.07.2022 - 18:41

Fransa’da orman yangınları büyüyor: 10 bin hektarlık alana yayıldı - 1

’nın Gironde bölgesinde sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları geçtiğimiz çarşamba gününden bugüne devam ediyor.

Fransa’da orman yangınları büyüyor: 10 bin hektarlık alana yayıldı - 2

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinin yetkilileri, yangının 10 bin hektarlık bir alana yayıldığını belirtirken, bu sabah 12 bin 200’den fazla kişinin bölgeden tahliye edildiğini ifade etti.

Fransa’da orman yangınları büyüyor: 10 bin hektarlık alana yayıldı - 3

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, binden fazla itfaiyecinin yangını kontrol altına almak için çalıştığı belirtilerek, “Yangın nedeniyle halkın ormanlık alanlara girişleri geçici olarak yasaklanmıştır” denildi.

Fransa’da orman yangınları büyüyor: 10 bin hektarlık alana yayıldı - 4

Gironde bölgesine bağlı Langon kasabasının Vali Yardımcısı Vincent Ferrier konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kontrol altına alınmadığı takdirde yayılmaya devam edecek bir yangınla mücadele ediyoruz” dedi.

Fransa’da orman yangınları büyüyor: 10 bin hektarlık alana yayıldı - 5

Öte yandan Gironde bölgesinde yer alan Landiras kasabasında 6 bin 500 hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü ve 2 bin 200 kişinin bölgeden tahliye edildiği ifade edildi. Gironde bölgesinde geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana devam eden orman yangınlarında, dün 7 bin 300 hektarlık alanın küle döndüğü açıklanmıştı.

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