Fransa’da orman yangınları büyüyor: 10 bin hektarlık alana yayıldı

Öte yandan Gironde bölgesinde yer alan Landiras kasabasında 6 bin 500 hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü ve 2 bin 200 kişinin bölgeden tahliye edildiği ifade edildi. Gironde bölgesinde geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana devam eden orman yangınlarında, dün 7 bin 300 hektarlık alanın küle döndüğü açıklanmıştı.