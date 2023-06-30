Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun"

Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından vurulmasının ardından başlayan olaylar 3 gündür devam ediyor. Sokak olaylarının engellenmesi için ülke genelinde toplu taşıma seferleri durduruldu. Bazı bölgelerdeki eğlence ve festivaller de iptal edildi. Göstericiler arasında çok sayıda genç ve çocuk olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Macron ise ailelere, "Çocuklarınızı evde tutun" diye seslendi. Olaylarda gözaltı sayısı1000'e yükselirken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin neden OHAL ilan edilmediği sorusuna yanıt verdi ve bu geceyi işaret etti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 1

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede Nael M. isimli genç sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından çıkan olaylarda, 1000 kişinin gözaltına alındığını ve bunların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.

FRANSA YANARKEN MACRON DANS ETTİ

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Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 2

Darmanin, katıldığı canlı yayında, 4. bir "şiddet gecesi" yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 3

Darmanin, polis kurşunuyla ölen genç için patlak veren olaylara dair bu gece ülke genelinde 45 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini söyledi.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 4

Daha fazla özel polis ve jandarma timleri görevlendirdiklerini aktaran Darmanin, sahada zırhlı araç ve helikopterlerin de olacağını kaydetti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 5

Gerald Darmanin, Nael M. isimli gencin ölümünün yarattığı üzüntünün meşru olduğuna, ancak bu üzüntünün "kargaşayı" haklı çıkarmadığına işaret etti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 6

Dün çıkan olaylarda 917 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Darmanin, Marsilya'da 2 kişinin, polis oldukları anlaşıldıktan sonra darbedildiğini dile getirdi.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 7

Bakan Darmanin, düzenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak, polislere silahsızlanmaları yönünde talimat vermediğini söyledi.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 8

NEDEN OHAL İLAN EDİLMEDİ?

Gazetecinin, "Muhalefet, olağanüstü hal (OHAL) ilan etmenizi istedi, bu seçeneği neden seçmediniz?" sorusu üzerine Darmanin, Fransa'nın son 50 yılda 4 kez OHAL ilan ettiğini anımsattı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 9

Darmanin, "OHAL ilan etmemiş olmanız, elinizde imkanların olmadığı anlamına gelmez. Bu gece elimizde olağanüstü imkanlar var." diye konuştu.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 10

Hiçbir ihtimali göz ardı etmediklerini dile getiren Darmanin, "Cumhurbaşkanının ne karar vereceğini bu geceden sonra göreceğiz." dedi.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 11

Gerald Darmanin, şiddet eylemleri yapmak için sosyal medyayı kullanan herkes hakkında dava açacaklarını vurguladı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 12

MACRON'DAN AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan da yaşanan olaylara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığında düzenlenen kriz birimi toplantısında konuşan Macron, gözaltına alınanlar arasında reşit olmayanların da olduğunu belirterek gözaltına alınanların gelecek saatlerde hakim karşısına çıkacağına işaret etti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 13

Gözaltına alınanların 3'te 1'inin gençlerden oluştuğunu kaydeden Macron, tüm ebeveynleri sorumlu olmaya çağırdı. Ebeveynleri çocuklarını evde tutmaya çağıran Macron, sosyal medya ve platformlarının son günlerdeki olaylarda önemli rol oynadığını söyledi.

Macron, sokakların savaş alanına döndüğü olaylarla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek "hassas içeriklerin" kaldırılmasını talep edeceklerini söyledi.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 14

Sosyal medya vasıtasıyla "şiddetin taklit edildiği" değerlendirmesinde bulunan Macron, bunun genç yaştakileri bir nevi gerçek dünyadan kopardığını ifade etti.

Macron, "Bazı (gençlerin) sokakta kendilerini zehirleyen video oyunlarını oynadığı hissine kapılıyoruz." dedi. Fransız Cumhurbaşkanı sosyal medya şirketlerinden, "kargaşa" çağrısı yapan kullanıcıların kimliklerini açıklamalarını talep edeceklerini belirtti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 15

Son iki gündür yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade eden Macron, "Hiçbir şey şiddeti meşrulaştıramaz. Özellikle de bu şiddet kamu binalarına, belediye binalarına, karakollara, okullara saldırmaktan, dükkanları yağmalamaktan geçiyorsa." diye konuştu.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 16

Cumhurbaşkanı Macron, Nael M.'nin ölümünden siyasi çıkarım yapmak isteyenler olduğunu savunarak "Bu durumu ve anı kullanarak kargaşa yaratmaya ve kurumlarımızı saldırmaya çalışanları kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bu şiddet olaylarının meşru bir tarafı olmadığını ifade eden Macron, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in sahada ek önlemler alacağını belirtti. Emmanuel Macron, belediye binalarını ve vatandaşları korumak için özellikle en hassas vilayetlerde birçok şenliği ve gösteriyi iptal etme kararı aldıklarını söyledi.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 17

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 18

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 19

Son yapılan açıklamaya göre yaşanan şiddet olaylarında 1000 kişi gözaltına alındı.  Olaylarda 249 polis ve jandarma da yaralandı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 20

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polisin bir genci vurmasıyla patlak veren sokak olaylarında, valiliklere ülke genelinde saat 21.00'den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı vermişti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 21

Öte yandan, Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde daha önce 1 günlüğüne askıya alınan tramvay ve otobüs seferleri yeni bir emre kadar her akşam saat 21.00 itibarıyla kaldırıldı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 22

Lyon kentinde de saat 20.00 itibarıyla tramvay ve otobüs seferleri iptal edilirken, Marsilya'da saat 19.00 itibarıyla tüm toplu taşıma seferleri durduruldu.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 23
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 24
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 25
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 26
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 27
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun" - 28
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