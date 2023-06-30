Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor | "Çocuklarınızı evde tutun"
Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından vurulmasının ardından başlayan olaylar 3 gündür devam ediyor. Sokak olaylarının engellenmesi için ülke genelinde toplu taşıma seferleri durduruldu. Bazı bölgelerdeki eğlence ve festivaller de iptal edildi. Göstericiler arasında çok sayıda genç ve çocuk olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Macron ise ailelere, "Çocuklarınızı evde tutun" diye seslendi. Olaylarda gözaltı sayısı1000'e yükselirken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin neden OHAL ilan edilmediği sorusuna yanıt verdi ve bu geceyi işaret etti.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede Nael M. isimli genç sürücünün, polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından çıkan olaylarda, 1000 kişinin gözaltına alındığını ve bunların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.