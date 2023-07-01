Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi

Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından vurulmasının ardından başlayan olaylar 4 gündür devam ediyor. Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, ülkede polisin bir genci öldürmesi nedeniyle devam eden protestolarda 17 yaşın altında olaylara karışan çocuklardan ebeveynlerinin sorumlu tutulabileceğini ve 2 yıl hapis ila 30 bin euroya kadar varan para cezası ile karşı karşıya kalınabileceğini belirtti. 1 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda gözaltı sayısı 1300'ü aştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, devam eden olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 1

Bu hafta Nael M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından gece birçok kentte protestolar düzenlendi.

Ulusal basının İçişleri Bakanlığının verilerine dayandırdığı habere göre, gece düzenlenen gösterilerde 1311 kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı.

FRANSA YANARKEN MACRON DANS ETTİ

DÜNYA HABERLERİ

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 2

4. GECENİN BİLANÇOSU AĞIR OLDU

Gece farklı kentlerde toplam 1350 araç ateşe verilirken, 234 bina kundaklanmış veya zarar görmüştü.

Kamusal alanda 2 bin 560 noktada kundaklama yapılmış, en az 30 polis karakolu ve 11 jandarma karakolu saldırıya uğramıştı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 3

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polisin bir genci öldürmesi nedeniyle başlayan ve devam eden protestolar nedeniyle bu akşam da 45 bin polis ve jandarmanın görev alacağını bildirdi.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 4

Bakan Darmanin, ulusal basına yaptığı açıklamada, devam eden protestolar kapsamında bu akşam da 45 bin polis ve jandarmanın görev yapacağını söyledi.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 5

Lyon ve Marsilya kentlerine daha fazla kolluk kuvvetinin görev alacağına işaret eden Darmanin, gözaltına aldıkları 2 bin kişinin ortalama yaşının 17 olduğunu ifade etti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 6

Ülke genelinde dün de 45 bin polis ve jandarma görevlendirilmiş, kolluk kuvvetleri farklı kentlerde meydanlarda zırhlı araçlar kullanmıştı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 7

EBEVEYNLERE CEZA TEHDİDİ

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, ülkede polisin bir genci öldürmesi nedeniyle devam eden protestolarda 17 yaşın altında olaylara karışan çocuklardan ebeveynlerinin sorumlu tutulabileceğini ve 2 yıl hapis ila 30 bin euroya kadar varan para cezası ile karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 8

Dupond-Moretti, Fransa'da şiddet sarmalına dönüşen ve her an ülkenin bir noktasında patlak veren şiddet olaylarına ilişkin ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 9

Ebeveynlerin yaşanan olaylarda sorumluluklarının bulunduğuna işaret eden Dupond-Moretti, "(17 yaş altı) Çocuklarıyla ilgilenmeyen, onları, nereye gideceklerini bilerek geceleri dışarıya bırakan ebeveynler, 2 yıl hapis ila 30 bin avro para cezası ile karşı karşıya kalacaklar." dedi.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 10

SOSYAL MEDYADA ORGANİZE OLANLAR TESPİT EDİLECEK

Dupond-Moretti, olaylara karışanların sosyal medya platformları üzerinden organize olduklarını, bu nedenle adli makamların, kullanıcıların IP adreslerini talep edebileceğini ifade etti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 11

Bu şekilde olaylara karışanları tespit edebileceklerini söyleyen Dupond-Maretti, olaylara karışanların Shapchat gibi uygulamalar üzerinden organize olduklarına ilişkin bilgilerin ellerinde bulunduğunu aktardı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 12

Fransız Adalet Bakanı, "Yani 13, 14, 15, 16 veya 17 yaşındasın, evdesin ve Snapchat'e bir şeyler gönderdin, hesabın silinecek ve tespit edilip cezalandırılacaksın. Kesinlikle tekrar sakinleşmemiz gerekiyor, bu kadar yeter. Artık dayanması zor." diye konuştu.

Ebeveynleri, çocuklarına sahip çıkmaya çağıran Dupond-Moretti, "ebeveynlik vazifesi bulunanların ahlaki olarak düzeni sağlamaktan sorumlu olduğu" yorumunu yaptı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 13

MACRON'DAN AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan da yaşanan olaylara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığında düzenlenen kriz birimi toplantısında konuşan Macron, gözaltına alınanlar arasında reşit olmayanların da olduğunu belirterek gözaltına alınanların gelecek saatlerde hakim karşısına çıkacağına işaret etti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 14

Gözaltına alınanların 3'te 1'inin gençlerden oluştuğunu kaydeden Macron, tüm ebeveynleri sorumlu olmaya çağırdı. Ebeveynleri çocuklarını evde tutmaya çağıran Macron, sosyal medya ve platformlarının son günlerdeki olaylarda önemli rol oynadığını söyledi.

Macron, sokakların savaş alanına döndüğü olaylarla ilgili sosyal medyanın şiddeti körüklediğini belirterek "hassas içeriklerin" kaldırılmasını talep edeceklerini söyledi.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 15

Sosyal medya vasıtasıyla "şiddetin taklit edildiği" değerlendirmesinde bulunan Macron, bunun genç yaştakileri bir nevi gerçek dünyadan kopardığını ifade etti.

Macron, "Bazı gençlerin sokakta kendilerini zehirleyen video oyunlarını oynadığı hissine kapılıyoruz." dedi. Fransız Cumhurbaşkanı sosyal medya şirketlerinden, "kargaşa" çağrısı yapan kullanıcıların kimliklerini açıklamalarını talep edeceklerini belirtti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 16

Son iki gündür yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade eden Macron, "Hiçbir şey şiddeti meşrulaştıramaz. Özellikle de bu şiddet kamu binalarına, belediye binalarına, karakollara, okullara saldırmaktan, dükkanları yağmalamaktan geçiyorsa." diye konuştu.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 17

Cumhurbaşkanı Macron, Nael M.'nin ölümünden siyasi çıkarım yapmak isteyenler olduğunu savunarak "Bu durumu ve anı kullanarak kargaşa yaratmaya ve kurumlarımızı saldırmaya çalışanları kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bu şiddet olaylarının meşru bir tarafı olmadığını ifade eden Macron, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in sahada ek önlemler alacağını belirtti. Emmanuel Macron, belediye binalarını ve vatandaşları korumak için özellikle en hassas vilayetlerde birçok şenliği ve gösteriyi iptal etme kararı aldıklarını söyledi.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 18

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve sürücüsü "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 19

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 20

MACRON ALMANYA ZİYARETİNİ ERTELEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 21

FRANSA'DAKİ GÖSTERİLERDE İLK ÖLÜM

Son yapılan açıklamaya göre,  yaşanan şiddet olaylarında 19 yaşındaki bir genç çatıdan düşerek hayatını kaybetti, 1000 kişi de gözaltına alındı. Olaylarda 249 polis ve jandarma da yaralandı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 22

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron ülkedeki şiddet olayları nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı resmi ziyareti erteledi. Elysee Sarayı'ndan Fransız kanalına yapılan açıklamada, Macron ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in görüştüğü belirtildi.

Macron'un görüşmede, ülkenin iç durumu nedeniyle gelecek günlerde Fransa'da kalmak istediğini belirttiği kaydedilen açıklamada, iki Cumhurbaşkanının, Macron'un Almanya ziyaretini ertelemek konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 23

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polisin bir genci vurmasıyla patlak veren sokak olaylarında, valiliklere ülke genelinde saat 21.00'den sonra otobüs ve tramvay seferlerini iptal etme talimatı vermişti.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 24

Öte yandan, Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde daha önce 1 günlüğüne askıya alınan tramvay ve otobüs seferleri yeni bir emre kadar her akşam saat 21.00 itibarıyla kaldırıldı.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 25

Lyon kentinde de saat 20.00 itibarıyla tramvay ve otobüs seferleri iptal edilirken, Marsilya'da saat 19.00 itibarıyla tüm toplu taşıma seferleri durduruldu.

Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 26
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 27
Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi - 28
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