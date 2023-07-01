Fransa'da "polis kurşunu ile ölüm" isyanı büyüyor: Fransa Adalet Bakanı'ndan ceza tehdidi
Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından vurulmasının ardından başlayan olaylar 4 gündür devam ediyor. Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, ülkede polisin bir genci öldürmesi nedeniyle devam eden protestolarda 17 yaşın altında olaylara karışan çocuklardan ebeveynlerinin sorumlu tutulabileceğini ve 2 yıl hapis ila 30 bin euroya kadar varan para cezası ile karşı karşıya kalınabileceğini belirtti. 1 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda gözaltı sayısı 1300'ü aştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, devam eden olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.
Bu hafta Nael M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından gece birçok kentte protestolar düzenlendi.
Ulusal basının İçişleri Bakanlığının verilerine dayandırdığı habere göre, gece düzenlenen gösterilerde 1311 kişi gözaltına alındı, 79 polis ve jandarma yaralandı.