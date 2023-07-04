Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde

Dün de öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı gelmişti.

Nael M.'nin büyükannesi, "Torunumu öldüren polis memurunu suçluyorum, tüm kızgınlığım bu. Polisimiz var ve şanslıyız ki polisimiz var. Bir şeyleri kıran insanlara, onlara şunu söylüyorum: Durun. Nael'i bahane ederek yapıyorlar bunu. Hayır, insanlar dursun! Dursunlar, dükkanların camlarını kırmasınlar, okulları yağmalamasınlar." demişti.