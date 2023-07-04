Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda 1 hafta geride kalırken, ülke en sakin gecesini geçirdi. Fransa genelinde önlem amaçlı 45 bin polis ve jandarma görev başındaydı. Fransız medyasında yer alan haberlere göre, ülkedeki şiddet olayları büyük ölçüde hafiflese de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hala eleştiri oklarının hedefinde.

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 1

Fransa, geçen hafta başlayan protestolardan bu yana en sakin geceyi geçirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 2

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in "Çocuklarınızı evde tutun" çağrıları yanıt buldu.

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 3

Protestolar süresince, yakalanan göstericilerin üçte birinin 18 yaş altı olduğu açıklanmıştı.

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 4

Dün de öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı gelmişti. 

Nael M.'nin büyükannesi, "Torunumu öldüren polis memurunu suçluyorum, tüm kızgınlığım bu. Polisimiz var ve şanslıyız ki polisimiz var. Bir şeyleri kıran insanlara, onlara şunu söylüyorum: Durun. Nael'i bahane ederek yapıyorlar bunu. Hayır, insanlar dursun! Dursunlar, dükkanların camlarını kırmasınlar, okulları yağmalamasınlar." demişti.

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 5

Yine de ülke genelinde 45 bin polis ve jandarma görev başındaydı. Protestoların yoğun olarak yaşandığı kentlerde sakinliğe rağmen asayiş nöbeti devam ediyor.

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 6

Protestoların Fransa'ya bilançosu ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 7

Protestoların ülkede en çok turizm sektörünü etkilediği belirtiliyor.

Paris Turizm Ofisi'nden yapılan açıklamada, olaylar yüzünden Temmuz başlarında Paris için rezervasyon yaptıran turistlerin yüzde 25'inin bu rezervasyonlarını iptal edildiği ifade edildi.

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 8

Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, protestoların sadece özel sektör için 1 milyar eurodan fazla zarara yol açtığını söyledi.

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 9

De Bezieux, 200 dükkanın tamamen yağmalandığını, 300 banka bayisinin tamamen tahrip edildiğini ve tütün satan 250 dükkanın gösterilerden etkilendiğini kaydetti.

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 10

Zararın kamu için çok daha fazla olması bekleniyor.

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 11

Gösteriler, Fransa siyaseti üzerinde de etkili oldu.

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 12

Başbakan Elisabeth Borne, dün parlamentodaki siyasi partilerin grup başkanlarıyla bir araya geldi. Radikal Sol Boyun Eğmeyen Fransa partisinin grup başkanı, "dinlenmedikleri" gerekçesiyle toplantıyı terk etti.

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 13

Aşırı sağcı lider Marine Le Pen ise muhatabının Başbakan değil Cumhurbaşkanı olduğunu söyleyerek toplantıya katılmadı.

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 14

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün olaylardan zarar gören belediyelerin başkanlarıyla Elysee Sarayı'nda görüşecek.

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 15

"MACRON PROTESTOLAR ALTINDA EZİLDİ"

Macron liderliğinin en zor sınavlarından birini atlatmak için çabalasa da eleştiri okları hala üzerinde. 

Fransız Le Figaro gazetesi, Cumhurbaşkanı Macron'un daha önce tartışmalı emeklilik reformu nedeni ile gerçekleştirilen protestolar sırasında İngiliz Kralı 3. Charles'ın ülkelerine yapacağı ziyareti iptal etmesini istediğini hatırlattı ve şimdi de kendisinin Almanya'ya yapacağı ziyareti ertelediğini belirterek Fransa'nın imajının bozulma riski ile karşı karşıya kaldığını yazdı.

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 16

KATİL ZANLISI POLİSE BAĞIŞ YAĞMURU

Fransa'da protestolar sürerken, Nahel'i öldüren polis memuru Florian M'nin ailesi için internet üzerinden dayanışma kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya şu ana kadar 40 binden fazla kişi 5 ile 3 bin euro arasında bağışta bulundu. Bugüne kadar toplanan miktarın yaklaşık 830 bin euro olduğu belirtiliyor. Sol partiler kampanyaya "utanç kampanyası" derken sağ partiler ise savunuyor.

HABERE GİT

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 17

FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 18

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde - 19

Ülke genelinde şimdiye kadar en az 1000 binayla 5 bin araç ateşe verildi ve yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı. Öldürülen gencin ailesi sükunet çağrısında bulunurken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümete ülkede düzenin yeniden sağlanması için her şeyi yapma talimatı verdi.

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