Fransa'da protestoların 7. gününde son durum: Eleştiri okları Macron'un üzerinde
Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda 1 hafta geride kalırken, ülke en sakin gecesini geçirdi. Fransa genelinde önlem amaçlı 45 bin polis ve jandarma görev başındaydı. Fransız medyasında yer alan haberlere göre, ülkedeki şiddet olayları büyük ölçüde hafiflese de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hala eleştiri oklarının hedefinde.
Fransa, geçen hafta başlayan protestolardan bu yana en sakin geceyi geçirdi.