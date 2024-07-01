Fransa'da sandıktan aşırı sağ çıktı: "Macron'un kaybettiği bahis"
Fransa'da erken genel seçimlerin ilk turunu aşırı sağcılar kazandı. Ulusal Birlik Partisi yüzde 34 oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. Fransız basını Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın açık farkla ilk sırayı alması üzerine, 9 Haziran'da Ulusal Meclis'i fesheden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim kararıyla kendi sonunu getirdiği değerlendirmesinde bulundu.
Fransa'da erken genel seçimlerin ilk turunu aşırı sağcılar kazandı. Ulusal Birlik Partisi yüzde 34 oy oranıyla sandıktan birinci çıktı.
Sol partilerin ittifakı yüzde 29 oy oranıyla ikinci oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u destekleyen ittifak ise yüzde 21'de kalarak, 3'ncü sırada yer aldı.