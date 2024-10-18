Fransa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar sular altında kaldı

48 SAATTE BİR YILLIK YAĞIŞ

Fransa Ekolojik Geçiş ve Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher yaptığı açıklamada, "Ardeche bölgesindeki bazı yerlerde 48 saatte 700 milimetreye kadar yağış düştü. Bu, Paris'te bir yıldan fazla sürede meydana gelen yağış miktarına denk, yani kesinlikle devasa bir yağış." dedi.