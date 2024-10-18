Fransa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar sular altında kaldı
Fransa’da şiddetli yağışların neden olduğu selde sürüklenen onlarca araç hasar aldı, yüzlerce ev elektriksiz kaldı. Selde mahsur kalanları kurtarmak için beş helikopterin görevlendirildiği belirtildi. Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre bin 500 itfaiye eri de sel bölgesine gönderildi.
ALTI BÖLGEDE KIRMIZI ALARM
Fransa’nın güneyinde dün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel hayatı olumsuz etkiledi.
Fransa meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, dün Lyon şehri ve güneyindeki altı bölgede kırmızı sel alarmı verildiği belirtildi.