Fransa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar sular altında kaldı

Fransa’da şiddetli yağışların neden olduğu selde sürüklenen onlarca araç hasar aldı, yüzlerce ev elektriksiz kaldı. Selde mahsur kalanları kurtarmak için beş helikopterin görevlendirildiği belirtildi. Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre bin 500 itfaiye eri de sel bölgesine gönderildi.

Fransa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar sular altında kaldı - 1

ALTI BÖLGEDE KIRMIZI ALARM

Fransa’nın güneyinde dün etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel hayatı olumsuz etkiledi.

Fransa meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamada, dün Lyon şehri ve güneyindeki altı bölgede kırmızı sel alarmı verildiği belirtildi. 

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Fransa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar sular altında kaldı - 2

Alarm seviyesi bugün "turuncuya" düşürülürken, nehirlerdeki su seviyelerinin azalmaya başladığı kaydedildi.

Fransa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar sular altında kaldı - 3

48 SAATTE BİR YILLIK YAĞIŞ

Fransa Ekolojik Geçiş ve Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher yaptığı açıklamada, "Ardeche bölgesindeki bazı yerlerde 48 saatte 700 milimetreye kadar yağış düştü. Bu, Paris'te bir yıldan fazla sürede meydana gelen yağış miktarına denk, yani kesinlikle devasa bir yağış." dedi.

Fransa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar sular altında kaldı - 4

500 İTFAİYE ERİ BÖLGEDE

Sivil güvenlik kurumu tarafından yapılan açıklamada, selde mahsur kalanları kurtarmak için beş helikopterin görevlendirildiği belirtildi. Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre bin 500 itfaiye eri de sel bölgesine gönderildi.

Fransa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar sular altında kaldı - 5

540 EVE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Ardeche bölgesinde, bu sabah itibarıyla 540 ev ve iş yerine hala elektrik verilemediği öğrenildi.

Rive-de-Gier bölgesinde sel sularına kapılarak sürüklenen çok sayıda otomobilin çarpıştığı ve hasar aldığı görüldü. 

Fransa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar sular altında kaldı - 6

Ev ve iş yerlerinin su bastığı sel bölgesinde çok sayıda otoyolun da sular altında kalması sonucu trafik durma noktasına geldi.

Fransa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar sular altında kaldı - 7

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Fransa ulusal demir yolu şirketi SNCF, Lyon ve Saint-Etienne şehirleri arasındaki demiryolunun sular altında kalması nedeniyse tren seferlerinin durduğunu açıkladı.

Fransa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar sular altında kaldı - 8
Fransa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar sular altında kaldı - 9
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