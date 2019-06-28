Fransa'da sıcaklık rekoru (Avrupa kavruluyor)
NTV Haber, ntv.com.tr
Avrupa, çöl sıcaklarının etkisi altında kavruluyor. Kıtayı etkisi altına alan Afrika sıcakları "Sahra Balonu" olarak anılıyor. Sıcaklıklar nedeniyle Fransa'da termometreler 44.3 santigrat dereceyi göstererek ülke rekorunu kırdı. Orta ve Batı Avrupa'nın diğer ülkelerinde de sıcaklık rekoru bekleniyor. Sıcaklık nedeniyle en az 9 kişinin öldüğü belirtiliyor.
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1Avrupa benzerine az rastlanan bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya.
İngiltere'de termometreler 34 dereceyi gösteriyor. İspanya'da sıcaklık ise 45 dereceyi buldu.
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2Fransa'da ise sıcaklık rekoru kırıldı. Ülkede termometreler 44,3 santigrat dereceyi gösterdi.
Özellikle Orta Avrupa etkileyen çöl sıcaklarının diğer ülkelerde de tarihi rekor kırması bekleniyor.
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3Avrupa'da bugüne kadarki en yüksek sıcaklık 2003'te kaydedildi. Binlerce kişinin öldüğü sıcak hava dalgasında termometreler 44 derecenin üstünü gösteriyordu.
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4Yaşlı kıtanın iç kesimleri şimdiden temmuz ayının en yüksek sıcaklıklarını gördü. Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde Haziran ayı rekorları kırıldı.
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İspanya, Katalonya bölgesinde son 20 yılın en büyük orman yangınıyla mücadele ediyor.
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Fransa'nın güneyindeki dört bölgede kırmızı alarm verildi. Geri kalanı ise turuncu alarmda, yüzlerce okul tatil edildi.
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EN AZ 9 ÖLÜHalk ögle saatlerinde sokakta yürünmemesi konusunda uyarıldı.
Sıcak havadan dolayı İtalya'da 3, İspanya'da 2 kişi ölürken, Fransa'da da sıcaktan bunalarak havuzlara akın edenlerden 4'ü boğuldu.
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8Yaşlı kıtayı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Kuzey Afrika'dan geliyor. "Saharan Bubble" yani "Sahra Balonu" olarak anılıyor.
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9Uzmanlar aşırı sıcakların tek nedeninin küresel ısınma olmadığını belirtiyor. Sıcak hava dalgaları doğal olarak oluşuyor ancak bu kadar sık görülmesi küresel ısınmadan kaynaklanıyor.
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1019'uncu yüzyılın sonundan bu yana tutulan kayıtlara göre dünya sanayileşmeden bu yana bir derece ısındı.
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11Ancak Avrupa 1500'lerden bu yana en sıcak beş yazını 21'inci yüzyılda yaşadı.
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