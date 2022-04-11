Fransa'da tarihinin en kötü kuş gribi salgını: 13 milyondan fazla hayvan öldürüldü

Kuş gribi Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, Fransa ülke tarihindeki en büyük salgınla mücadele ettiğini açıkladı. Son 6 ayda ülkedeki 13 milyondan fazla kanatlı hayvanın öldürüldüğünü söyleyen yetkililer, vaka sayılarının son bir hafta içinde yüzde 10 arttığını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 11.04.2022 - 14:40 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 14:44

Fransa'da tarihinin en kötü kuş gribi salgını: 13 milyondan fazla hayvan öldürüldü - 1

, tarihinin en kötü kuş gribi salgınını yaşıyor. Fransa Tarım Bakanlığı’ndan bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, Kasım ayının sonundan bu yana ülkedeki 13 milyondan fazla kanatlı hayvanın itlaf edildiğini söyledi.

Fransa'da tarihinin en kötü kuş gribi salgını: 13 milyondan fazla hayvan öldürüldü - 2

Fransa, ülkeye göçmen kuşlar tarafından getirildiğine inanılan son derece bulaşıcı virüsün salgınlarında nadir görülen bir artış kaydetti. 

Fransa'da tarihinin en kötü kuş gribi salgını: 13 milyondan fazla hayvan öldürüldü - 3

Kuş gribi virüsü, Fransa'nın en büyük kümes hayvanı üreten bölgelerine ulaştığından bu yana  itlaflar da arttı.

Fransa'da tarihinin en kötü kuş gribi salgını: 13 milyondan fazla hayvan öldürüldü - 4

BİN 230 SALGIN YAŞANDI

İlk vaka 26 Kasım'da tespit edilirken, 8 Nisan'a kadar ülkedeki çiftliklerde bin 230 salgın kaydedildi. Bu, salgın sayısında  sekiz gün içinde yüzde 10'dan fazla bir artış olduğu anlamına geliyor.

Fransa'da tarihinin en kötü kuş gribi salgını: 13 milyondan fazla hayvan öldürüldü - 5

ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Diğer taraftan, kuş gribinin yayılması, hayvan sürülerinde oluşturabileceği tahribat, ticaret kısıtlamaları olasılığı ve insanlara bulaşma riski nedeniyle hükümetler ve kanatlı endüstrisi arasında endişe yaratıyor.

Fransa'da tarihinin en kötü kuş gribi salgını: 13 milyondan fazla hayvan öldürüldü - 6

Son derece agresif ve oldukça bulaşıcı olan kuş gribinin H5N1 adlı varyantı son aylarda Avrupa'da hızla yayılıyor ve başta İtalya olmak üzere birçok ülkede toplu itlaflara yol açıyor.

Fransa'da tarihinin en kötü kuş gribi salgını: 13 milyondan fazla hayvan öldürüldü - 7

KUŞ GRİBİ İNSANLARA NASIL BULAŞIYOR?

Öte yandan, kuş gribi, çoğunlukla enfekte yabani kuşların dışkısı yoluyla yayılıyor. İnsanlara, enfekte kuşlarla yakın temas yoluyla bulaşıyor.

Fransa'da tarihinin en kötü kuş gribi salgını: 13 milyondan fazla hayvan öldürüldü - 8

Ancak, kümes hayvanı ürünlerinin yenmesi yoluyla bulaşmıyor.

Fransa'da tarihinin en kötü kuş gribi salgını: 13 milyondan fazla hayvan öldürüldü - 9

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER