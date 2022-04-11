Fransa'da tarihinin en kötü kuş gribi salgını: 13 milyondan fazla hayvan öldürüldü

Haberler - ntv.com.tr 11.04.2022 - 14:40 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 14:44
Fransa, tarihinin en kötü kuş gribi salgınını yaşıyor. Fransa Tarım Bakanlığı’ndan bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, Kasım ayının sonundan bu yana ülkedeki 13 milyondan fazla kanatlı hayvanın itlaf edildiğini söyledi.
Fransa, ülkeye göçmen kuşlar tarafından getirildiğine inanılan son derece bulaşıcı virüsün salgınlarında nadir görülen bir artış kaydetti.
Kuş gribi virüsü, Fransa'nın en büyük kümes hayvanı üreten bölgelerine ulaştığından bu yana itlaflar da arttı.
İlk vaka 26 Kasım'da tespit edilirken, 8 Nisan'a kadar ülkedeki çiftliklerde bin 230 salgın kaydedildi. Bu, salgın sayısında sekiz gün içinde yüzde 10'dan fazla bir artış olduğu anlamına geliyor.
Diğer taraftan, kuş gribinin yayılması, hayvan sürülerinde oluşturabileceği tahribat, ticaret kısıtlamaları olasılığı ve insanlara bulaşma riski nedeniyle hükümetler ve kanatlı endüstrisi arasında endişe yaratıyor.
Son derece agresif ve oldukça bulaşıcı olan kuş gribinin H5N1 adlı varyantı son aylarda Avrupa'da hızla yayılıyor ve başta İtalya olmak üzere birçok ülkede toplu itlaflara yol açıyor.
Öte yandan, kuş gribi, çoğunlukla enfekte yabani kuşların dışkısı yoluyla yayılıyor. İnsanlara, enfekte kuşlarla yakın temas yoluyla bulaşıyor.
Ancak, kümes hayvanı ürünlerinin yenmesi yoluyla bulaşmıyor.