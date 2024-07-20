Fransa'da tarım protestolarına polisten göz yaşartıcı gazla müdahale
Tarımsal kullanım için su rezervuarları inşa edilmesine karşı çıkan ve Fransa'nın batısında toplanan iklim aktivistleri, polis müdahalesine maruz kaldı. Protestolar, yasaklanmasına rağmen ikinci gününde de devam etti.
Fransız çevreciler, tarımsal sanayi uygulamalarına yönelik protestoların ikinci gününde polis müdahalesi ile karşılaştı.
Polis, ülkenin batısında toplanan ve tarımsal kullanım için su rezervuarları inşa edilmesine karşı çıkan iklim aktivistlerine karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.