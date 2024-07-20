Fransa'da tarım protestolarına polisten göz yaşartıcı gazla müdahale

Fransız AFP haber ajansının bildirdiğine göre bugün La Rochelle'deki bir limanda yürüyüşe geçen protestocular yoğun çevik kuvvet polisiyle karşılaştı.



Havza karşıtı binlerce kişi dün protesto için toplanmış, ancak yetkililer gösterileri yasaklamış ve projenin planlandığı Saint-Sauvant bölgesinde polis güçlerini konuşlandırmıştı.