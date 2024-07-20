Fransa'da tarım protestolarına polisten göz yaşartıcı gazla müdahale

Tarımsal kullanım için su rezervuarları inşa edilmesine karşı çıkan ve Fransa'nın batısında toplanan iklim aktivistleri, polis müdahalesine maruz kaldı. Protestolar, yasaklanmasına rağmen ikinci gününde de devam etti.

Fransa'da tarım protestolarına polisten göz yaşartıcı gazla müdahale - 1

Fransız çevreciler, tarımsal sanayi uygulamalarına yönelik protestoların ikinci gününde polis müdahalesi ile karşılaştı.

Polis, ülkenin batısında toplanan ve tarımsal kullanım için su rezervuarları inşa edilmesine karşı çıkan iklim aktivistlerine karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

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Fransa'da tarım protestolarına polisten göz yaşartıcı gazla müdahale - 2

Fransız AFP haber ajansının bildirdiğine göre bugün La Rochelle'deki bir limanda yürüyüşe geçen protestocular yoğun çevik kuvvet polisiyle karşılaştı.

Havza karşıtı binlerce kişi dün protesto için toplanmış, ancak yetkililer gösterileri yasaklamış ve projenin planlandığı Saint-Sauvant bölgesinde polis güçlerini konuşlandırmıştı.

Fransa'da tarım protestolarına polisten göz yaşartıcı gazla müdahale - 3

Batıdaki Deux-Sevres departmanında yer alan ve Fransız devleti tarafından büyük ölçüde finanse edilen havzalar, giderek kuraklaşan yaz aylarında ekinleri sulamak amacıyla kışın su depolamak üzere tasarlandı.

Fransa'da tarım protestolarına polisten göz yaşartıcı gazla müdahale - 4

Rezervuarların yeraltı suyunun yüzeye pompalanmasıyla doldurulması amaçlanıyor ancak muhalifler, kış döneminde yeterli kar ve yağmur yağışı olmaması halinde bu rezervuarların işe yaramayacağını söylüyor.

Fransa'da tarım protestolarına polisten göz yaşartıcı gazla müdahale - 5

Ayrıca yeraltı suyunun açıkta depolanmasının buharlaşmaya, yosun ve bakteriler tarafından potansiyel kirlenmeye maruz bıraktığı belirtiliyor.

Fransa'da tarım protestolarına polisten göz yaşartıcı gazla müdahale - 6

Mart 2023'te benzer bir projeye karşı düzenlenen protestolarda, aynı bölgedeki Sainte-Soline şantiyesine ulaşmaya çalışan protestocular polis tarafından püskürtülürken, birkaçı ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Fransa'da tarım protestolarına polisten göz yaşartıcı gazla müdahale - 7
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