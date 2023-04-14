Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kısmen onaylandı

Ülkede 3 aydır gündemin en önemli konusu haline gelen reformun anayasaya uygun olup olmadığını belirleyecek Anayasa Konseyi kararı açıklandı.
Eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius'un başkanlığını yaptığı toplam 9 üyeden oluşan Konsey, reformu kısmen onayladı.
Yasanın emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarılmasını öngören maddesi ise Konsey tarafından onykandı. Anayasaya uygun görülürse Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reformu yürürlüğe koyabilecek.
Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteride polis, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Antoine Leaument'a copla müdahalede bulundu.
Leaument, Twitter'da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, dün Paris'teki emeklilik reformu karşıtı gösteride polisin cop darbelerine maruz kaldığını belirtti.
Milletvekili Leaument, "cop darbesi olsun olmasın, hiçbir şeyin kendisini emeklilik reformuna karşı mücadeleden vazgeçtiremeyeceğini" vurguladı. Leaument, muhalif bir milletvekilinin bu tarz cop darbeleri almasının Fransa'da hukukun üstünlüğü konusunda çok şey söylediğini ifade etti.
Konsey, emeklilik reformunu anayasaya "tamamen aykırı" olarak değerlendirdiği takdirde reform yürürlüğe giremeyecek.
Anayasa Konseyi, reformu anayasaya "kısmen aykırı" bulursa Macron reformu anayasaya uygun olmayan maddelerden arındırılmış şekliyle yürürlüğe koyabilecek.
Reforma karşı çıkan göstericiler dün Konsey binasının önüne çöp dökerken İçişleri Bakanlığının talimatıyla Konsey binasının etrafında yarın sabaha kadar gösteri düzenlenmesi yasaklandı.
Polisin Konsey binasının önüne bu sabah bariyer kurmasıyla yerel basında böyle bir durumun "tarihi" olduğu değerlendirmesine yer verildi.
Ülke genelinde reforma karşı 100'ün üstünde gösteri düzenlenecek.
Emeklilik reformuna karşı, dün ülkede 12. kez kitlesel gösteriler düzenlenmişti. Başkent Paris'te düzenlenen gösteride 80 kişi gözaltına alınmış, 76 güvenlik gücü yaralanmıştı.
Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.
Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.