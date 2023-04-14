Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kısmen onaylandı

Milletvekili Leaument, "cop darbesi olsun olmasın, hiçbir şeyin kendisini emeklilik reformuna karşı mücadeleden vazgeçtiremeyeceğini" vurguladı. Leaument, muhalif bir milletvekilinin bu tarz cop darbeleri almasının Fransa'da hukukun üstünlüğü konusunda çok şey söylediğini ifade etti.