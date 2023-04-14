Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kısmen onaylandı

Fransa'da tarışmalı emeklilik reformuna karşı aylardır düzenlenen protestolar ülkede büyük bir kaosa neden oldu. Ancak, Anayasa Konseyi, hükümetin tartışmalı emeklilik reformunun geleceğini belirleyecek kararı verdi. Konsey reform yasasını kısmen onaylayarak emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran maddesini kabul etti. Bu kapsamda sokaklarda gösterilerin şiddeti artarken Paris'teki güvenlik tedbirleri artırıldı. Bununla birlikte polis, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Antoine Leaument'a copla müdahalede bulundu.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kısmen onaylandı - 1

KRİTİK KARAR BUGÜN AÇIKLANIYOR

Ülkede 3 aydır gündemin en önemli konusu haline gelen reformun anayasaya uygun olup olmadığını belirleyecek Anayasa Konseyi kararı açıklandı. 

DÜNYA HABERLERİ

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kısmen onaylandı - 2

Eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius'un başkanlığını yaptığı toplam 9 üyeden oluşan Konsey, reformu kısmen onayladı.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kısmen onaylandı - 3

Yasanın emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarılmasını öngören maddesi ise Konsey tarafından onykandı. Anayasaya uygun görülürse Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reformu yürürlüğe koyabilecek.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kısmen onaylandı - 4

MİLLETVEKİLİNE COPLA MÜDAHALE

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteride polis, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Antoine Leaument'a copla müdahalede bulundu.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kısmen onaylandı - 5

Leaument, Twitter'da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, dün Paris'teki emeklilik reformu karşıtı gösteride polisin cop darbelerine maruz kaldığını belirtti.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kısmen onaylandı - 6

Milletvekili Leaument, "cop darbesi olsun olmasın, hiçbir şeyin kendisini emeklilik reformuna karşı mücadeleden vazgeçtiremeyeceğini" vurguladı. Leaument, muhalif bir milletvekilinin bu tarz cop darbeleri almasının Fransa'da hukukun üstünlüğü konusunda çok şey söylediğini ifade etti.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kısmen onaylandı - 7

Konsey, emeklilik reformunu anayasaya "tamamen aykırı" olarak değerlendirdiği takdirde reform yürürlüğe giremeyecek.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kısmen onaylandı - 8

Anayasa Konseyi, reformu anayasaya "kısmen aykırı" bulursa Macron reformu anayasaya uygun olmayan maddelerden arındırılmış şekliyle yürürlüğe koyabilecek.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kısmen onaylandı - 9

Reforma karşı çıkan göstericiler dün Konsey binasının önüne çöp dökerken İçişleri Bakanlığının talimatıyla Konsey binasının etrafında yarın sabaha kadar gösteri düzenlenmesi yasaklandı.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kısmen onaylandı - 10

Polisin Konsey binasının önüne bu sabah bariyer kurmasıyla yerel basında böyle bir durumun "tarihi" olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kısmen onaylandı - 11

Ülke genelinde reforma karşı 100'ün üstünde gösteri düzenlenecek.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kısmen onaylandı - 12

PARİS'TE 80 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emeklilik reformuna karşı, dün ülkede 12. kez kitlesel gösteriler düzenlenmişti. Başkent Paris'te düzenlenen gösteride 80 kişi gözaltına alınmış, 76 güvenlik gücü yaralanmıştı.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kısmen onaylandı - 13

SÜREÇ

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu kısmen onaylandı - 14

ÜLKE GENELİNDE BİNDEN FAZLA GÖZALTI

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

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