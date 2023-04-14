Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu: Kritik karar bugün açıklanıyor

Fransa'da tarışmalı emeklilik reformuna karşı aylardır düzenlenen protestolar ülkede büyük bir kaosa neden oldu. Ancak, Anayasa Konseyi, hükümetin tartışmalı emeklilik reformunun geleceğini belirleyecek kararı bugün verecek. Bu kapsamda sokaklarda gösterilerin şiddeti artarken Paris'teki güvenlik tedbirleri artırıldı.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu: Kritik karar bugün açıklanıyor - 1

Ülkede 3 aydır gündemin en önemli konusu haline gelen reformun anayasaya uygun olup olmadığını belirleyecek Anayasa Konseyi kararı, yerel saatle 18.00'de açıklanacak.

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Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu: Kritik karar bugün açıklanıyor - 2

Eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius'un başkanlığını yaptığı toplam 9 üyeden oluşan Konsey, reformun anayasaya "tamamen aykırı", "kısmen aykırı" veya "uygun" olduğuna karar verecek.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu: Kritik karar bugün açıklanıyor - 3

Anayasaya uygun görülürse Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reformu yürürlüğe koyabilecek.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu: Kritik karar bugün açıklanıyor - 4

Konsey, emeklilik reformunu anayasaya "tamamen aykırı" olarak değerlendirdiği takdirde reform yürürlüğe giremeyecek.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu: Kritik karar bugün açıklanıyor - 5

Anayasa Konseyi, reformu anayasaya "kısmen aykırı" bulursa Macron reformu anayasaya uygun olmayan maddelerden arındırılmış şekliyle yürürlüğe koyabilecek.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu: Kritik karar bugün açıklanıyor - 6

Reforma karşı çıkan göstericiler dün Konsey binasının önüne çöp dökerken İçişleri Bakanlığının talimatıyla Konsey binasının etrafında yarın sabaha kadar gösteri düzenlenmesi yasaklandı.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu: Kritik karar bugün açıklanıyor - 7

Polisin Konsey binasının önüne bu sabah bariyer kurmasıyla yerel basında böyle bir durumun "tarihi" olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu: Kritik karar bugün açıklanıyor - 8

Ülke genelinde reforma karşı 100'ün üstünde gösteri düzenlenecek.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu: Kritik karar bugün açıklanıyor - 9

PARİS'TE 80 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emeklilik reformuna karşı, dün ülkede 12. kez kitlesel gösteriler düzenlenmişti. Başkent Paris'te düzenlenen gösteride 80 kişi gözaltına alınmış, 76 güvenlik gücü yaralanmıştı.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu: Kritik karar bugün açıklanıyor - 10

SÜREÇ

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu: Kritik karar bugün açıklanıyor - 11

ÜLKE GENELİNDE BİNDEN FAZLA GÖZALTI

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu.

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