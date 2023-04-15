Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı

Fransa'da tartışma ve protestolara neden olan emeklilik reformu yasası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı - 1

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin emeklilik yaşını iki yıl artıran tartışmalı yasa tasarısını imzaladı.

Söz konusu yasa, Anayasa Konseyi'nin, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran reformu ana hatlarıyla onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı - 2

Reformun yasalaşmasıyla ülkedeki emeklilik yaşı, kademeli olarak 2030'a kadar 64'e çıkacak.

Konseyin kararı ülkede ciddi tepkilere yol açmıştı.

Yerel basın, Macron'un hafta başında açıklama yapacağını aktardı.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı - 3

KONSEYİN KARARI ÜLKE SOKAKLARINDA ÖFKEYE YOL AÇMIŞTI

Öte yandan dün sendikalar Macron'un salı günü Elysee Sarayı'nda görüşme teklifini reddederek hükümetle 1 Mayıs'a kadar görüşmeyeceklerini belirmişti.

Konseyin kararından sonra muhalefetten tepkiler yağmış; Fransızlar Paris, Lyon, Rennes ve Nantes kentleri başta olmak üzere, ülke genelinde sokağa inmişti.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı - 4

Paris'te göstericiler çöp bidonlarını ateşe vermiş, kamu mallarını tahrip etmişti. Nantes'da reform kaşıtları valiliğe cam şişeler fırlatmıştı. Rennes sokakları karışmış, polis göstericilerin ateşe verdiği karakoldaki yangını TOMA'yla söndürmüştü.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı - 5

MİLLETVEKİLİNE COPLA MÜDAHALE

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösteride polis, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Antoine Leaument'a copla müdahalede bulundu.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı - 6

Leaument, Twitter'da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Paris'teki emeklilik reformu karşıtı gösteride polisin cop darbelerine maruz kaldığını belirtti.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı - 7

Milletvekili Leaument, "cop darbesi olsun olmasın, hiçbir şeyin kendisini emeklilik reformuna karşı mücadeleden vazgeçtiremeyeceğini" vurguladı. Leaument, muhalif bir milletvekilinin bu tarz cop darbeleri almasının Fransa'da hukukun üstünlüğü konusunda çok şey söylediğini ifade etti.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı - 8

SÜREÇ

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı - 9

ÜLKE GENELİNDE BİNDEN FAZLA GÖZALTI

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyi'ne başvurmuştu.

Konsey, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı - 10
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı - 11
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı - 12
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı - 13
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı - 14
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