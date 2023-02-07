Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı üçüncü grev: Ülkede hayat durdu

Diğer yandan ülke çapında öğretmen ve öğrenciler de destek için greve katıldı.



İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bugünkü grev ve gösteriler nedeniyle 4 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 11 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini açıkladı.