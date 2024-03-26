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Fransa'da terör alarmı en üst seviyede

Fransa'da terör tehdidi seviyesi, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle en üst düzeye çıkarıldı. Açıklamada, "Ülkemizin üzerindeki tehditler göz önüne alındığında ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdik." denildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Saldırıların arkasındaki grup, yakın zamanda Fransa'da da eylemler yapmaya çalıştı." dedi.

Fransa'da terör alarmı en üst seviyede - 1

Fransa'da Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından X'ten paylaşılan mesajda, "(Moskova'daki) saldırının sorumluluğunu DAEŞ'in üstlendiği iddiası ve ülkemizin üzerindeki tehditler göz önüne alındığında ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdik: Saldırı acil durumu" ifadesini kullandı.

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Fransa'da terör alarmı en üst seviyede - 2

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, "Rusya'nın İslamcı bir saldırının kurbanı olduğunu ve Moskova'daki silahlı saldırıların arkasındaki grubun yakın zamanda Fransa'da da eylemler yapmaya çalıştığını" söyledi.

Fransa'da terör alarmı en üst seviyede - 3

Fransa'da sokaklar ve turistik yerlerde askerler ve polislerin nöbet tutmaya başladı.

Fransa'da terör alarmı en üst seviyede - 4
Fransa'da terör alarmı en üst seviyede - 5
Fransa'da terör alarmı en üst seviyede - 6
Fransa'da terör alarmı en üst seviyede - 7
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