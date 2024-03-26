Fransa'da terör alarmı en üst seviyede
Fransa'da terör tehdidi seviyesi, Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle en üst düzeye çıkarıldı. Açıklamada, "Ülkemizin üzerindeki tehditler göz önüne alındığında ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdik." denildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Saldırıların arkasındaki grup, yakın zamanda Fransa'da da eylemler yapmaya çalıştı." dedi.
Fransa'da Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından X'ten paylaşılan mesajda, "(Moskova'daki) saldırının sorumluluğunu DAEŞ'in üstlendiği iddiası ve ülkemizin üzerindeki tehditler göz önüne alındığında ulusal güvenlik uyarı sistemini en üst seviyeye çıkarmaya karar verdik: Saldırı acil durumu" ifadesini kullandı.