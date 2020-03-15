Fransa'da yerel seçimlere corona virüs gölgesi

Sarı yeleklilerin gösterileri ve emeklilik reformuna karşı yapılan grev ve eylemlerin yol açtığı krizlerle "boğuşan" Macron için bu seçimlerin cumhurbaşkanı seçimi öncesinde sınav niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Her ne kadar Macron, cumhurbaşkanı seçiminde adaylığını henüz açıklamasa da LREM'nin bu seçimlerde alacağı oyların cumhurbaşkanı seçimini etkileyeceği belirtiliyor.