Fransa'da yüksek hızlı tren protestosuna polis müdahalesi

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, X hesabından yaptığı paylaşımda, çevrecileri "eşkıyalar" diye nitelendirdi.

Fransız bakan, "çevreyle ilgili bir meselenin güvenlik güçlerine saldırmak için bahane olarak kullanıldığını" öne sürdü.