Fransa'da yüksek hızlı tren protestosuna polis müdahalesi

Fransa'nın Gironde vilayetinde eylem yapan çevre aktivistleri, bölgeye yüksek hızlı tren hattı inşa edilmesini protesto etti. Fransız polisi, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalede bulundu.

Fransa'da yüksek hızlı tren protestosuna polis müdahalesi - 1

Fransa basınında yer alan haberlere göre ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetine bağlı Lerm-et-Musset kasabasında binlerce çevreci eyleme geçti.

Eylemde, Paris, Toulouse ve Dax güzergahında yapılacak hızlı tren hattı inşası protesto edildi.

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Fransa'da yüksek hızlı tren protestosuna polis müdahalesi - 2

Protesto gösterisine, sol kanat Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin gençlik örgütü üyeleri ile çevreci örgütlerden binden fazla kişinin katıldı.

Eylemde güvenlik güçleri ile gruptakiler arasında çatışmalar yaşandı.

Polis göz yaşartıcı gaz ve coplarla göstericilere müdahale ederken, bir jandarma aracı ateşe verildi.

Fransa'da yüksek hızlı tren protestosuna polis müdahalesi - 3

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, X hesabından yaptığı paylaşımda, çevrecileri "eşkıyalar" diye nitelendirdi.

Fransız bakan, "çevreyle ilgili bir meselenin güvenlik güçlerine saldırmak için bahane olarak kullanıldığını" öne sürdü.

Fransa'da yüksek hızlı tren protestosuna polis müdahalesi - 4
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