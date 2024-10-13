Fransa'da yüksek hızlı tren protestosuna polis müdahalesi
Fransa'nın Gironde vilayetinde eylem yapan çevre aktivistleri, bölgeye yüksek hızlı tren hattı inşa edilmesini protesto etti. Fransız polisi, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalede bulundu.
Fransa basınında yer alan haberlere göre ülkenin güneybatısındaki Gironde vilayetine bağlı Lerm-et-Musset kasabasında binlerce çevreci eyleme geçti.
Eylemde, Paris, Toulouse ve Dax güzergahında yapılacak hızlı tren hattı inşası protesto edildi.