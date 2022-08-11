Fransa’daki orman yangınında 6 bin 800 hektar alan küle döndü

Gironde Valisi Fabien Buccio, yaklaşık bin 100 itfaiyecinin seferber edildiğini belirterek, “İşimiz çok zor, bitki örtüsü ve toprak bir aydan fazla süre boyunca yağış almadı, kuru kaldı. Kavurucu sıcaklıkların Cumartesi gününe kadar devam etmesi ve çok kuru havayla birleştiğinde yeni yangın riski oluşturması bekleniyor” ifadelerini kullandı.