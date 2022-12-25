Fransa'daki protestolar bir ülkeye daha sıçradı

Fransa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından başkentte tansiyon yüksek.
Paris'te silahlı saldırı sonrası sokaklar karıştı. Otomobiller yakıldı, dükkanlar zarar gördü. Park halindeki onlarca motosiklet ve bisiklet kullanılamaz hale geldi.
Saldırıyı protesto etmek isteyenlerle polis karşı karşıya geldi. Taş ve sopalarla saldıran protestoculara, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti, yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu.
Protestolar Fransa'nın ardından başka bir ülkeye daha sıçradı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da da protestocular, Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde toplandı. Protestocular ile polis arasında küçük çaplı arbede yaşandı.
Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. 69 yaşındaki Fransız vatandaşının Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınında gerçekleştirdiği saldırının ardından başkentte tansiyon yüksek.
Fransız basını, saldırganın üzerinde en az 25 merminin olduğu bir kutu ve iki veya üç dolu şarjör bulunduğunu yazdı.
Saldırganın ABD yapımı yarı otomatik bir tabanca kullandığı da öğrenildi. Polis saldırganın Paris'teki evinde arama yaptı.
Şüphelinin sorgunun ardından paris savcısı, "ırkçı saldırı" olasılığı üzerine yoğunlaştıklarını bildirdi.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin saldırganın tek başına hareket ettiğini, kesin amacınınsa henüz bilinmediğini söyledi. Bakan, zanlının herhangi bir izleme listesinde olmadığını da aktardı.
Zanlının geçen yıl Paris'teki bir göçmen kampına kılıçla saldırdığı ve 12 Aralıkta şartlı tahliye edildiği açıklanmıştı.