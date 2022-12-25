Fransa'daki protestolar bir ülkeye daha sıçradı

Fransa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yankıları sürüyor. Tek başına hareket ettiği açıklanan saldırganın, sağlık gerekçeleri nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı. "Vilyam" adındaki saldırgan, Paris Emniyet Müdürlüğü Psikiyatri Bölümü'ne sevk edildi. Paris sokaklarında protestolar devam ederken gösteriler İngiltere'nin başkenti Londra'ya da taşındı.

Fransa'daki protestolar bir ülkeye daha sıçradı - 1

Fransa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından başkentte tansiyon yüksek.

Fransa'daki protestolar bir ülkeye daha sıçradı - 2

Paris'te silahlı saldırı sonrası sokaklar karıştı. Otomobiller yakıldı, dükkanlar zarar gördü. Park halindeki onlarca motosiklet ve bisiklet kullanılamaz hale geldi.

Fransa'daki protestolar bir ülkeye daha sıçradı - 3

Saldırıyı protesto etmek isteyenlerle polis karşı karşıya geldi. Taş ve sopalarla saldıran protestoculara, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti, yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu.

Fransa'daki protestolar bir ülkeye daha sıçradı - 4

Protestolar Fransa'nın ardından başka bir ülkeye daha sıçradı.

Fransa'daki protestolar bir ülkeye daha sıçradı - 5

İngiltere'nin başkenti Londra'da da protestocular, Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde toplandı. Protestocular ile polis arasında küçük çaplı arbede yaşandı.

Fransa'daki protestolar bir ülkeye daha sıçradı - 6

NE OL MUŞTU?

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. 69 yaşındaki Fransız vatandaşının Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınında gerçekleştirdiği saldırının ardından başkentte tansiyon yüksek.

Fransa'daki protestolar bir ülkeye daha sıçradı - 7

Fransız basını, saldırganın üzerinde en az 25 merminin olduğu bir kutu ve iki veya üç dolu şarjör bulunduğunu yazdı.

Saldırganın ABD yapımı yarı otomatik bir tabanca kullandığı da öğrenildi. Polis saldırganın Paris'teki evinde arama yaptı.

Fransa'daki protestolar bir ülkeye daha sıçradı - 8

Şüphelinin sorgunun ardından paris savcısı, "ırkçı saldırı" olasılığı üzerine yoğunlaştıklarını bildirdi.

Fransa'daki protestolar bir ülkeye daha sıçradı - 9

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin saldırganın tek başına hareket ettiğini, kesin amacınınsa henüz bilinmediğini söyledi. Bakan, zanlının herhangi bir izleme listesinde olmadığını da aktardı.

Fransa'daki protestolar bir ülkeye daha sıçradı - 10

Zanlının geçen yıl Paris'teki bir göçmen kampına kılıçla saldırdığı ve 12 Aralıkta şartlı tahliye edildiği açıklanmıştı.

Fransa'daki protestolar bir ülkeye daha sıçradı - 11
Fransa'daki protestolar bir ülkeye daha sıçradı - 12
Fransa'daki protestolar bir ülkeye daha sıçradı - 13
Fransa'daki protestolar bir ülkeye daha sıçradı - 14

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