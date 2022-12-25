Fransa'daki protestolar bir ülkeye daha sıçradı

Fransız basını, saldırganın üzerinde en az 25 merminin olduğu bir kutu ve iki veya üç dolu şarjör bulunduğunu yazdı.



Saldırganın ABD yapımı yarı otomatik bir tabanca kullandığı da öğrenildi. Polis saldırganın Paris'teki evinde arama yaptı.