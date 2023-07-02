Fransa'daki protestolarda 5. gün: Belediye Başkanı'nın evine yanan araçla saldırı

Protestocular ayrıca kentte bir araç bayisine girerek içerdeki araçları alarak alandan uzaklaştı. Montpellier kentinde de polisler yağmalandığı sırada bir mağazaya baskın düzenleyerek yağmacıları gözaltına almaya çalıştı.

Ayrıca, arabaların ateşe verildiği Maubeuge kentinde bir polis arabası yol ortasında yüzü maskeli bir protestocuya çarptı. Polisler kaçan göstericiyi araçla takibe başladı.