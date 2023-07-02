Fransa'daki protestolarda 5. gün: Belediye Başkanı'nın evine yanan araçla saldırı
Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan protestoların 5. gününde olaylar ülkenin birçok kentine yayıldı. Başkent Paris'in güneyindeki " L'Hay-les-Roses" bölgesinin Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun, evinin protestocuların saldırısına uğradığını duyurdu. Araçla içeri giren protestocular evi ateşe verdi. Jeanbrun eşi ile 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğunun evden kaçarken yaralandığını duyurdu. Diğer taraftan, protestoların 5. gününde kamusal alanda 871 nokta kundaklandı, 577 araba yakıldı, 74 bina hasar gördü. 719 kişi de gözaltına alındı. 45 polis ve jandarma yaralandı. Protestolar, Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı.
Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, başkent Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon, Strazburg, Nice dahil birçok kent olaylı görüntülere sahne oluyor.