Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı
Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan protestolar 6. günde de devam ediyor. Başkent Paris'in güneyindeki "L'Hay-les-Roses" bölgesinin Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'un evi protestocuların saldırısına uğradı. Araçla içeri giren protestocular evi ateşe verdi. Jeanbrun'un eşi ile 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğu yaralandı. Öldürülen gencin ailesi sükunet çağrısında bulunurken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümete ülkede düzenin yeniden sağlanması için her şeyi yapma talimatı verdi.
MACRON'DAN TALİMAT: DÜZENİ SAĞLAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIN
Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir kökenli gencin polis kurşunuyla ölümünün ardından başlayan protestolar 6. günde de sürerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.