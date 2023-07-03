Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı

Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan protestolar 6. günde de devam ediyor. Başkent Paris'in güneyindeki "L'Hay-les-Roses" bölgesinin Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'un evi protestocuların saldırısına uğradı. Araçla içeri giren protestocular evi ateşe verdi. Jeanbrun'un eşi ile 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğu yaralandı. Öldürülen gencin ailesi sükunet çağrısında bulunurken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümete ülkede düzenin yeniden sağlanması için her şeyi yapma talimatı verdi.

Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 1

MACRON'DAN TALİMAT: DÜZENİ SAĞLAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIN

Fransa'da 17 yaşındaki Cezayir kökenli gencin polis kurşunuyla ölümünün ardından başlayan protestolar 6. günde de sürerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki durumu görüşmek üzere Başbakan Elisabeth Borne, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de aralarında olduğu bakanlarla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

DÜNYA HABERLERİ

Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 2

Macron, toplantıda bakanlara, ülkede düzenin ve sükunetin yeniden tesis edilmesi için her şeyi yapma talimatı verirken, Fransa'da neler olduğunu anlamak için uzun vadeli bir çalışma başlatmalarını istedi.

Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 3

Protestoların başladığı 27 Haziran'dan bu yana göstericiler özellikle geceleri Paris dahil birçok kentte havai fişeklerle protesto gösterisi düzenliyor. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, başkent Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon, Strazburg, Nice dahil birçok kent olaylı gösterilere sahne oluyor. Göstericilerin çocunluğunu ise gençler oluşturuyor. 

Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 4

Strazburg, Rennes, Vennisieux kentlerinde yüzleri maskeli göstericiler protestolara müdahale için alana gelen polislere havai fişeklerle saldırdı.

Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 5

Twitter'dan paylaşılan görüntülerde Paris'te de göstericilerin devriye atan motorlu polislere havai fişek fırlattığı, polislerin saldırı nedeniyle hızla alandan uzaklaştığı görülüyor.

Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 6

Polis, kısmen tahliye edebildiği turistik Şenzelize Caddesi'nin etrafında devriyeler atarak yağma ve talanları engellemeye çalışırken ara sokaklarda da polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 7

YAĞMALAR SÜRÜYOR

Olaylı bir gece daha geçiren Marsilya semalarında da jandarma helikopteri devriye atmaya başladı. Kentte ayrıca polisin gösterileri bastırmak için plastik mermilerle ateş açması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı iddia edildi.

Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 8

Protestocular ayrıca kentte bir araç bayisine girerek içerdeki araçları alarak alandan uzaklaştı. Montpellier kentinde de polisler yağmalandığı sırada bir mağazaya baskın düzenleyerek yağmacıları gözaltına almaya çalıştı.

Ayrıca, arabaların ateşe verildiği Maubeuge kentinde bir polis arabası yol ortasında yüzü maskeli bir protestocuya çarptı. Polisler kaçan göstericiyi araçla takibe başladı.

Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 9

BELEDİYE BAŞKANININ EVİ YANAN ARAÇLA HEDEF ALINDI

Belediye Başkanı Jeanbrun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evine alev alan bir araçla girildiğini belirterek, "Eşim ve çocuklarım şokta ve yaralandılar, katiller." ifadesini kullandı.

Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 10

Öte yandan başkent Paris'in yanı sıra Marsilya kentinde protestolar şiddetle devam ediyor. Sık sık yağma olayları yaşanan ülkede polisin sert müdahalede bulunduğu bazı göstericiler ağır şekilde yaralandı.

Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 11

Sosyal medyada yer alan görüntülerde polislerin darbesine maruz kalan bir kişinin şuurunu kaybederek yere düştüğü görülüyor. Ayrıca Paris'te kundaklamayla çıkan büyük bir yangına ilişkin görüntüler de yansıdı.

Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 12

ÖLDÜRÜLEN GENCİN AİLESİNDEN SÜKUNET ÇAĞRISI

Ülkede şiddetli protestolar sürerken polis kurşunuyla ölen gencin ailesinden sükunet çağrısı geldi.

Nael M.'nin büyükannesi, "Torunumu öldüren polis memurunu suçluyorum, tüm kızgınlığım bu. Polisimiz var ve şanslıyız ki polisimiz var. Bir şeyleri kıran insanlara, onlara şunu söylüyorum: Durun. Nael'i bahane ederek yapıyorlar bunu. Hayır, insanlar dursun! Dursunlar, dükkanların camlarını kırmasınlar, okulları yağmalamasınlar." dedi.

Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 13

Torununun ölümünden dolayı üzgün olduğu görülen kadın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otobüse anneler biniyor, sokağa anneler çıkıyor. Biz ortalığı sakinleştirelim, bozmalarını istemeyiz. Bu insanlar sakinleşsin. Nael öldü, o kadar. Ve ben kızımı kaybettim çocuğu olmadan kızım kayıp. Kızımın artık bir hayatı yok. Bir anneanne olarak kızımı ve torunumu alıp götürdüler.  İşte bu kadar yoruldum, buna daha fazla dayanamayacağım. Artık uyumuyorum, televizyonu bile kapattım, her şeyi kapattım. Lütfen arabaları kırmayın. Arabalar size bir şey yapmadı. Okul size bir şey yapmadı. Otobüsler size bir şey yapmadı. Bizi rahat bırakın!"

Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 14

GÖZALTILAR ARTTI

Fransa İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülke genelinde devam eden protestolarda dün 719 kişi gözaltına alındı, 45 polis ve jandarma yaralandı. Fransız basınındaki habere göre protestocular, L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evini, yanan bir araçla hedef aldı. Saldırıda aile üyeleri yaralanırken, savcılık "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 15

871 NOKTA KUNDAKLANDI, 577 ARABA YAKILDI, 75 BİNA HASAR GÖRDÜ

Protestoların beşinci gecesinde kamusal alanda 871 nokta kundaklandı, 577 araba yakıldı, 74 bina hasar gördü.

Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 16

FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 17

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 18
Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 19
Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 20
Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 21
Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı - 22
DAHA FAZLA GÖSTER