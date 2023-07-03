Fransa'daki protestolarda 6. gün: Öldürülen gencin ailesinden sükunet çağrısı

Torununun ölümünden dolayı üzgün olduğu görülen kadın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otobüse anneler biniyor, sokağa anneler çıkıyor. Biz ortalığı sakinleştirelim, bozmalarını istemeyiz. Bu insanlar sakinleşsin. Nael öldü, o kadar. Ve ben kızımı kaybettim çocuğu olmadan kızım kayıp. Kızımın artık bir hayatı yok. Bir anneanne olarak kızımı ve torunumu alıp götürdüler. İşte bu kadar yoruldum, buna daha fazla dayanamayacağım. Artık uyumuyorum, televizyonu bile kapattım, her şeyi kapattım. Lütfen arabaları kırmayın. Arabalar size bir şey yapmadı. Okul size bir şey yapmadı. Otobüsler size bir şey yapmadı. Bizi rahat bırakın!"