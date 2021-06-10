Fransa’dan ABD’ye yeni Özgürlük Heykeli

Replika heykel, New York'taki Roma tanrıçası Libertas'ı temsil eden ve altındaki kaide ile birlikte yaklaşık 46 metre uzunluğunda olan "ablası" ile aynı neoklasik tasarımı taşıyor.

Heykelde sembolist yaklaşım ağır basan unsur olarak öne çıkıyor. Heykelin baş kısmında dünyaya yayılan güneş ışınlarını temsil eden yedi sivri uçlu taç, sol elinde Amerika'nın bağımsızlığının Roma rakamlarıyla yazılı olduğu bir tablet ve sol ayağında Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğin kaldırılmasını simgeleyen kırık zincirler ve prangalar bulunuyor.