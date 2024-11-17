Fransa'nın başkentinde rehine krizi: Oğlu çalışanlarını rehin aldı!

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı rehine krizi yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu düşünülen bir kişi, ailesinin restoranında çalışan dört kişiyi rehin aldı. Rehine krizi Fransız polisinin çabalarıyla kimse zarar görmeden sona erdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Fransa'nın başkentinde rehine krizi: Oğlu çalışanlarını rehin aldı! - 1

DÖRT KİŞİYİ REHİN ALDI

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Issy-les-Moulineaux kasabasında rehine krizi yaşandı.

Bıçaklı bir kişi, bir pizza restoranında çalışan dört kişiyi rehin aldı.

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Fransa'nın başkentinde rehine krizi: Oğlu çalışanlarını rehin aldı! - 2

İhbar üzerine çok sayıda Fransız polisi olay yerine sevk edildi. Restoranın çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Fransa'nın başkentinde rehine krizi: Oğlu çalışanlarını rehin aldı! - 3

ÜÇ SAATLİK ÇABA SONUÇ VERDİ

Arabulucuların üç saat süren çabalarının ardından rehine krizi, polis müdahalesine gerek kalmadan çözüldü.

Fransa'nın başkentinde rehine krizi: Oğlu çalışanlarını rehin aldı! - 4

RESTORAN SAHİBİNİN OĞLU

Restoran çalışanları serbest kalırken, restoran sahibinin oğlu olduğu öğrenilen şüpheli polis ekiplerine teslim oldu.

Fransa'nın başkentinde rehine krizi: Oğlu çalışanlarını rehin aldı! - 5

UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYMIŞ

Fransız polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Daha önce 2022 yılında da benzer eylemler gerçekleştirdiği açıklanan şüphelinin, uyuşturucu bağımlısı ve intihara meyilli olduğu belirtildi.

Fransa'nın başkentinde rehine krizi: Oğlu çalışanlarını rehin aldı! - 6
Fransa'nın başkentinde rehine krizi: Oğlu çalışanlarını rehin aldı! - 7
Fransa'nın başkentinde rehine krizi: Oğlu çalışanlarını rehin aldı! - 8
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