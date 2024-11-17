Fransa'nın başkentinde rehine krizi: Oğlu çalışanlarını rehin aldı!

UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYMIŞ

Fransız polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Daha önce 2022 yılında da benzer eylemler gerçekleştirdiği açıklanan şüphelinin, uyuşturucu bağımlısı ve intihara meyilli olduğu belirtildi.