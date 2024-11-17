Fransa'nın başkentinde rehine krizi: Oğlu çalışanlarını rehin aldı!
Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı rehine krizi yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu düşünülen bir kişi, ailesinin restoranında çalışan dört kişiyi rehin aldı. Rehine krizi Fransız polisinin çabalarıyla kimse zarar görmeden sona erdi. Şüpheli gözaltına alındı.
DÖRT KİŞİYİ REHİN ALDI
Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Issy-les-Moulineaux kasabasında rehine krizi yaşandı.
Bıçaklı bir kişi, bir pizza restoranında çalışan dört kişiyi rehin aldı.