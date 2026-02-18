Fransa'nın batısını sel vurdu, nehirler taştı

Bilim insanları, sıcak havanın daha fazla nem tutabilmesi prensibine dayanarak küresel ısınmanın bu tür felaketleri şiddetlendirdiğine dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği'nin bilimsel danışmanları, Avrupa'yı yüzyıl sonuna kadar 3 derecelik bir sıcaklık artışına ve daha ekstrem senaryolara karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor.

Fransa’nın ulusal iklim uyum stratejisi ülkenin yerel olarak 4 derece ısınabileceği öngörüsü üzerine kuruluyor. Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Monique Barbut, bu tür doğa olaylarının görülmemiş bir hızla gerçekleştiğini belirterek, yerel bölgelerin dayanıklılığını artıracak uyum politikalarının acilen devreye alınması gerektiğini ifade etti.