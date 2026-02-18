Fransa'nın batısını sel vurdu, nehirler taştı
18.02.2026 12:01
NTV - Haber Merkezi
Fransa'nın batı kesmi Nils Fırtınası ve ardından gelen yoğun yağışlara teslim oldu. Nehirlerin taşmasıyla bölge sular altında kaldı.
FRANSA'NIN BATISI SEL SULARINA GÖMÜLDÜ
Nils Fırtınası Fransa'nın batısını vurdu. Fırtınayla gelen "istisnai" yağışlar nedeniyle Gironde, Lot-et-Garonne ve Maine-et-Loire bölgelerinde kırmızı alarm verildi.
Garonne Nehri'nin taşması sonucu evler su altında kalırken ve köylere ulaşım aksadı. Uzmanlar toprak doygunluğunun rekor seviyeye ulaşması nedeniyle metrekareye düşen 20-30 mm gibi düşük yağışların bile yeni taşkınları tetiklediğini belirtiyor. Yetkililer sigorta süreçlerini hızlandırmak amacıyla sular çekildiğinde olağanüstü hal ilan edileceğini açıklarken, iklim krizine dair uyarıların artık bir gerçeklik haline geldiği vurgulanıyor.
YAĞIŞLI HAVALAR DURUMU DAHA DA AĞIRLAŞTIRABİLİR
Vigicrues sel izleme servisi, küçük akarsuların birbirine eklenerek büyük nehir yataklarına akması sonucu Maine ve Loire nehirlerinde de büyük taşkınlar bekliyor. Özellikle Agen'in aşağısındaki Garonne hattı ile Angers ve Ponts-de-Ce bölgelerinde su seviyeleri yükselmeye devam ederken, yetkililer yağışlı hava dalgalarının birbirini izlemesinin durumu daha da ağırlaştırdığını belirtiyor.
Mevcut durumda 12 bölgede turuncu alarm verilirken, nehir taşkınlarının yayılma hızı ve gücü nedeniyle bölgedeki yerleşim birimlerinde tahliyeler ve güvenlik önlemleri artırılıyor.
"KÜRESEL ISINMA BU TÜR FELAKETLERİ ŞİDDETLENDİRİYOR"
Bilim insanları, sıcak havanın daha fazla nem tutabilmesi prensibine dayanarak küresel ısınmanın bu tür felaketleri şiddetlendirdiğine dikkat çekiyor.
Avrupa Birliği'nin bilimsel danışmanları, Avrupa'yı yüzyıl sonuna kadar 3 derecelik bir sıcaklık artışına ve daha ekstrem senaryolara karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor.
Fransa’nın ulusal iklim uyum stratejisi ülkenin yerel olarak 4 derece ısınabileceği öngörüsü üzerine kuruluyor. Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Monique Barbut, bu tür doğa olaylarının görülmemiş bir hızla gerçekleştiğini belirterek, yerel bölgelerin dayanıklılığını artıracak uyum politikalarının acilen devreye alınması gerektiğini ifade etti.