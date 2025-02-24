Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davası başladı: Sapık doktor sanık kürsüsünde!
Fransa'da çoğunluğu çocuk 299 kişiye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan doktorun davası bugün başladı. Eski bir cerrah 25 yıl boyunca 299 hastasına çoğu anestezi altındayken tecavüz etmekle suçlanıyor. Cerrahın evinde yapılan aramada ortaya çıkan günlüklerde tecavüz ve saldırılarını ayrıntılı olarak anlattığı, kurbanlarını kronolojik olarak listelediği iddia ediliyor.
DAVANIN DÖRT AY SÜRMESİ BEKLENİYOR
Fransa'da şu ana kadar görülmüş en büyük cinsel istismar davalarından biri bugün Vannes bölgesinde başladı.
Eski bir cerrah olan 74 yaşındaki Joel Le Scouarnec, çoğunluğu çocuk 299 hastasına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.
Morbihan Ceza Mahkemesinde 4 ay sürmesi beklenen davada yüzlerce mağdurun ifadesi dinlenecek.