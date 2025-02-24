Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davası başladı: Sapık doktor sanık kürsüsünde!

Fransa'da çoğunluğu çocuk 299 kişiye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan doktorun davası bugün başladı. Eski bir cerrah 25 yıl boyunca 299 hastasına çoğu anestezi altındayken tecavüz etmekle suçlanıyor. Cerrahın evinde yapılan aramada ortaya çıkan günlüklerde tecavüz ve saldırılarını ayrıntılı olarak anlattığı, kurbanlarını kronolojik olarak listelediği iddia ediliyor.

Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davası başladı: Sapık doktor sanık kürsüsünde! - 1

DAVANIN DÖRT AY SÜRMESİ BEKLENİYOR

Fransa'da şu ana kadar görülmüş en büyük cinsel istismar davalarından biri bugün Vannes bölgesinde başladı.

Eski bir cerrah olan 74 yaşındaki Joel Le Scouarnec, çoğunluğu çocuk 299 hastasına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

Morbihan Ceza Mahkemesinde 4 ay sürmesi beklenen davada yüzlerce mağdurun ifadesi dinlenecek.

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Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davası başladı: Sapık doktor sanık kürsüsünde! - 2

299 HASTASINA İSTİSMARDA BULUNDU

Dava kapsamında 1989-2014 yılları arasında yaşları ortalama 11 olan 158 erkek ve 141 kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamaları incelenecek.

Soruşturma belgelerine göre pedofil doktor, çocuklara hastane odalarında yalnızken cinsel saldırılarda bulundu, bazı hastalar ise anestezi altındayken cinsel istismara uğradı.

Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davası başladı: Sapık doktor sanık kürsüsünde! - 3

KURBANLARINI KRONOLOJİK OLARAK LİSTELEDİ

Yetkililer, evinde yaptığı aramada onlarca yıl boyunca kurbanlarını kronolojik olarak listeleyen ve isimlerini veren ayrıntılı günlükler keşfetti.

Cerrahın evinde 300 bin adet çocuk istismarı ve pornografi görüntüleri bulundu.

Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davası başladı: Sapık doktor sanık kürsüsünde! - 4

YAŞÇA KÜÇÜK HASTALARI HEDEF ALDI

Günlüklerin ifşalanmasının ardından cerrah, "Ben bir pedofilim" ifadesini içeren yazılarının sadece "fantezilerini" ayrıntılı olarak anlattığını iddia etti.

Cerrahın stratejisinin cinsel şiddetini profesyonel bir jest olarak göstermek ve ne olduğunu hatırlamayacak kadar küçük yaştaki hastaları hedef almak olduğu iddia ediiyor.

Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davası başladı: Sapık doktor sanık kürsüsünde! - 5

2020 YILINDA İLK KEZ HAPİS CEZASI ALDI

Le Scouarnec, 2020 yılında, iki yeğeni de dahil olmak üzere dört küçük çocuğa tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davası başladı: Sapık doktor sanık kürsüsünde! - 6
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