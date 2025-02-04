Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davası! Sapık doktor hastalarına tecavüz etti, günlük tuttu
Fransa'da eski bir cerrah 25 yıl boyunca 299 hastasına çoğu anestezi altındayken tecavüz etmekle suçlanıyor. Doktor tarafından hedef alınan kurbanların bir çoğu anestezi altında oldukları için saldırıya dair hiçbir şey hatırlamıyor. 73 yaşındaki doktor, sadece yaşça küçük hastalarını hedef almakla kalmayıp yıllarca uyguladığı şiddeti tuttuğu günlüklerde kayıt altına aldı. Cerrahın evinde yapılan aramada ortaya çıkan günlüklerde tecavüz ve saldırılarını ayrıntılı olarak anlattığı, kurbanlarını kronolojik olarak listelediği iddia ediliyor. Polis yetkilileri ayrıca cerrahın evinde 300 bin adet çocuk istismarı ve pornografik görüntü ele geçirdi. İşte Fransa tarihinin en büyük ve sarsıcı çocuk istismarı davasının ayrıntıları...
YÜZLERCE HASTASINA TECAVÜZ ETTİ
Fransa, bir kez daha tarihinin en büyük tecavüz davalarından biriyle sarsılıyor. Bu kez sanık kürsüsünde eski bir cerrah var.
Fransa'nın şimdiye kadarki en büyük çocuk istismarı davasında eski bir cerrah, yüzlerce genç hastaya, çoğu anestezi altındayken tecavüz etmekle suçlanıyor.