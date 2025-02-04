Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davası! Sapık doktor hastalarına tecavüz etti, günlük tuttu

YAŞÇA KÜÇÜK HASTALARI HEDEF ALDI

Günlüklerin ifşalanmasının ardından cerrah, "Ben bir pedofilim" ifadesini içeren yazılarının sadece "fantezilerini" ayrıntılı olarak anlattığını iddia etti.

Cerrahın stratejisinin cinsel şiddetini profesyonel bir jest olarak göstermek ve ne olduğunu hatırlamayacak kadar küçük yaştaki hastaları hedef almak olduğu iddia ediiyor.

Ancak doktorun günlüklerinde, ameliyathanede çoğunlukla uyurken veya anestezi altındayken daha büyük çocukları da hedef aldığı belirtiliyor.