Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davası! Sapık doktor hastalarına tecavüz etti, günlük tuttu

Fransa'da eski bir cerrah 25 yıl boyunca 299 hastasına çoğu anestezi altındayken tecavüz etmekle suçlanıyor. Doktor tarafından hedef alınan kurbanların bir çoğu anestezi altında oldukları için saldırıya dair hiçbir şey hatırlamıyor. 73 yaşındaki doktor, sadece yaşça küçük hastalarını hedef almakla kalmayıp yıllarca uyguladığı şiddeti tuttuğu günlüklerde kayıt altına aldı. Cerrahın evinde yapılan aramada ortaya çıkan günlüklerde tecavüz ve saldırılarını ayrıntılı olarak anlattığı, kurbanlarını kronolojik olarak listelediği iddia ediliyor. Polis yetkilileri ayrıca cerrahın evinde 300 bin adet çocuk istismarı ve pornografik görüntü ele geçirdi. İşte Fransa tarihinin en büyük ve sarsıcı çocuk istismarı davasının ayrıntıları...

Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davası! Sapık doktor hastalarına tecavüz etti, günlük tuttu - 1

YÜZLERCE HASTASINA TECAVÜZ ETTİ

Fransa, bir kez daha tarihinin en büyük tecavüz davalarından biriyle sarsılıyor. Bu kez sanık kürsüsünde eski bir cerrah var.

Fransa'nın şimdiye kadarki en büyük çocuk istismarı davasında eski bir cerrah, yüzlerce genç hastaya, çoğu anestezi altındayken tecavüz etmekle suçlanıyor.

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Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davası! Sapık doktor hastalarına tecavüz etti, günlük tuttu - 2

25 YIL BOYUNCA 299 HASTASINI İSTİSMAR ETTİ

İddiaya göre Fransa'nın çeşitli bölgelerinde çalışmış saygın bir cerrah olan 73 yaşındaki Joel Le Scouarnec, 25 yıl boyunca 299 kişiyi istismar etti. Bu saldırılar genellikle çocuk hastalarını hedef alıyordu.

Cerrahın, 2017 yılında evinde yapılan aramada ortaya çıkan günlüklerde tecavüz ve saldırılarını ayrıntılı olarak anlattığı ve kurbanlarının isimlerini verdiği iddia ediliyor.

Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davası! Sapık doktor hastalarına tecavüz etti, günlük tuttu - 3

KURBANLARINI KRONOLOJİK OLARAK LİSTELEDİ

Yetkililer, evinde yaptığı aramada onlarca yıl boyunca kurbanlarını kronolojik olarak listeleyen ve isimlerini veren ayrıntılı günlükler keşfetti.

Cerrahın evinde 300 bin adet çocuk istismarı ve pornografi görüntüleri bulundu.

Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davası! Sapık doktor hastalarına tecavüz etti, günlük tuttu - 4

YAŞÇA KÜÇÜK HASTALARI HEDEF ALDI

Günlüklerin ifşalanmasının ardından cerrah, "Ben bir pedofilim" ifadesini içeren yazılarının sadece "fantezilerini" ayrıntılı olarak anlattığını iddia etti.

Cerrahın stratejisinin cinsel şiddetini profesyonel bir jest olarak göstermek ve ne olduğunu hatırlamayacak kadar küçük yaştaki hastaları hedef almak olduğu iddia ediiyor.

Ancak doktorun günlüklerinde, ameliyathanede çoğunlukla uyurken veya anestezi altındayken daha büyük çocukları da hedef aldığı belirtiliyor.

Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davası! Sapık doktor hastalarına tecavüz etti, günlük tuttu - 5

BBC'nin haberine göre, eski hastalarından bazıları cerrahın kendilerine dokunduğunu hatırladıklarını söylerken, birçoğu anestezi altında oldukları için saldırıya dair hiçbir şey hatırlamıyor.

Eski cerrah, bu ay başlaması beklenen istismar davasında 100'den fazla tecavüz ve 150 cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya.

Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davası! Sapık doktor hastalarına tecavüz etti, günlük tuttu - 6

2020 YILINDA İLK KEZ HAPİS CEZASI ALDI

Le Scouarnec, 2020 yılında, iki yeğeni de dahil olmak üzere dört küçük çocuğa tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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