Fransa’nın güneyinde orman yangını: Bin 500 hektar kül oldu

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında bin 500 hektar arazinin küle döndüğü belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 13.07.2022 - 12:29

Fransa’nın güneyinde orman yangını: Bin 500 hektar kül oldu - 1

Avrupa ülkeleri, sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Fransa’nın güneyinde orman yangını: Bin 500 hektar kül oldu - 2

’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında bin 500 hektarlık alan küle dönerken, binlerce turist ise güvenli bölgelere tahliye edildi.

Fransa’nın güneyinde orman yangını: Bin 500 hektar kül oldu - 3

Gironde bölgesi idaresinden yapılan açıklamada, yangına 4 uçak ve farklı bölgelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği belirtildi.

Fransa’nın güneyinde orman yangını: Bin 500 hektar kül oldu - 4

Alevlerin henüz kontrol altına alınamadığı ve bölgede en şiddetli yangının yaşandığı Landiras’da yolların giriş çıkışlara kapatıldığı ve yüzlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Fransa’nın güneyinde orman yangını: Bin 500 hektar kül oldu - 5

La Teste-de-Buch bölgesinde ise çevredeki kamp alanlarından en az 6 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Fransa’nın güneyinde orman yangını: Bin 500 hektar kül oldu - 6

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, alevlere en az 400 itfaiyecinin müdahale ettiği ve şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınamadığı kaydedildi.

Fransa’nın güneyinde orman yangını: Bin 500 hektar kül oldu - 7

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