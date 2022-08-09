Fransa'nın güneyindeki yangın 700 hektar alanı kül etti

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 09.08.2022 - 12:12
Fransa, orman yangınları açısından tarihinin en kötü dönemini geçiriyor.
Ülke basınında çıkan haberlerde Fransa’nın güneyinde yer alan Lozere’de çıkan yangın 700 hektarlık alanı küle çevirdi.
Yangın nedeniyle 3 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtilirken, kısa sürede Aveyron'un doğusuna yayıldı.
Devam eden yangına 600 itfaiyeci, çok sayıda itfaiye aracı ve uçaklarla müdahale ediliyor.
Yangının, bölgede çalışan bir tarım makinesinden çıkan kıvılcımlardan çıktığı tahmin ediliyor.
Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, Fransa'da yılbaşından bu yana 47 bin hektardan fazla ormanlık veya yeşil alan yandı.
Ülkenin güneyinde birçok yerel makam, ormanlık alanlara erişime kısıtlamalar getirirken, havai fişek kullanımını da yasakladı.