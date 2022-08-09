Fransa'nın güneyindeki yangın 700 hektar alanı kül etti

Fransa, orman yangınları ile mücadele ediyor. Ülkenin güney kısmındaki Lozere'de çıkan yangın 700 hektar alanı kül etti. Yapılan açıklamada 3 binden fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 09.08.2022 - 12:12

Fransa'nın güneyindeki yangın 700 hektar alanı kül etti - 1

, orman yangınları açısından tarihinin en kötü dönemini geçiriyor.

Fransa'nın güneyindeki yangın 700 hektar alanı kül etti - 2

Ülke basınında çıkan haberlerde Fransa’nın güneyinde yer alan Lozere’de çıkan yangın 700 hektarlık alanı küle çevirdi.

Fransa'nın güneyindeki yangın 700 hektar alanı kül etti - 3

Yangın nedeniyle 3 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtilirken, kısa sürede Aveyron'un doğusuna yayıldı.

Fransa'nın güneyindeki yangın 700 hektar alanı kül etti - 4

Devam eden yangına 600 itfaiyeci, çok sayıda itfaiye aracı ve uçaklarla müdahale ediliyor.

Fransa'nın güneyindeki yangın 700 hektar alanı kül etti - 5

Yangının, bölgede çalışan bir tarım makinesinden çıkan kıvılcımlardan çıktığı tahmin ediliyor.

Fransa'nın güneyindeki yangın 700 hektar alanı kül etti - 6

Avrupa Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, Fransa'da yılbaşından bu yana 47 bin hektardan fazla ormanlık veya yeşil alan yandı.

Fransa'nın güneyindeki yangın 700 hektar alanı kül etti - 7

Ülkenin güneyinde birçok yerel makam, ormanlık alanlara erişime kısıtlamalar getirirken, havai fişek kullanımını da yasakladı.

Fransa'nın güneyindeki yangın 700 hektar alanı kül etti - 8

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER