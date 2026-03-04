Fransa'nın uçak gemisi ve İngiltere'nin destroyeri ne özelliklere sahip?
04.03.2026 13:05
Erdem Güzel
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından patlayan çatışmalar Avrupa devletlerini de harekete geçirdi. Fransa Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderirken İngiltere de bir destroyer gönderdi. İşte bu gemilerin öne çıkan özellikleri...
FRANSA'NIN AMİRAL GEMİSİ CHARLES DE GAULLE
Charles de Gaulle. Fransa donanmasının amiral gemisi ve tek uçak gemisi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da artan gerginliğin ardından uçak gemisi Charles de Gaulle ve ona eşlik eden savaş gemilerine Akdeniz'e hareket emri verdi. Peki Doğu Akdeniz'e gelecek uçak gemisi ne gibi özelliklere sahip?
Charles de Gaulle 11 yılda inşa edilerek 2001 yılında denize açıldı. ABD donanmasındaki 10 nükleer uçak gemisi dışında dünyada nükleer güçle çalışan tek uçak gemisi. Ortalama 6 yılda bir 15 aylık bakıma giren geminin nükleer yakıtı bu arada değiştiriliyor. 6 yılda ortalama 19 bin kez uçakların kalktığı gemi saatte 50 km hıza erişebiliyor.
ABD'nin uçak gemileri yükleriyle beraber ortalama 100 bin tonun üzerinde ağırlığa sahipken bu gemi maksimum 42 bin 500 ton oluyor ve 261 metre uzunlukla ABD'nin gemilerinden ortalama 70 metre daha kısa. Gemi yaklaşık 30-40 adet Rafale ve Hawkeye tipi uçakları taşıma kapasitesine sahip.
ERZAK İKMALİ OLMADAN 45 GÜN DENİZLERDE
Yaklaşık bin 900 personele ev sahipliği yapan Fransız amiral gemisinin öne çıkan özelliklerinden biri elektro manyetik fırlatma sistemi. Amerikalı gemiler buharlı fırlatma sistemlerine sahipken elektromanyetik sistem uçakların kalkış hızını ve sıklığını artırıyor. Gemi erzak ikmali olmadan 45 gün boyunca kendi kendine yetebiliyor.
Charles de Gaulle, 2001 yılında denize açılışından itibaren bir kez radyasyon sızıntısı, bir kez pervane sistemindeki arıza ve birkaç kez de elektrik sistemindeki problemlerden dolayı görevlerini yarıda kesmek zorunda kaldı. Ancak yinede bu durumlar geminin önemli operayonlara katılmasına engel olmadı. Fransa donanması, Charles de Gaulle'ü ilk kez Afganistan Savaşı'nda görevlendirdi. Daha sonra NATO'nun Libya'ya müdahalesinde görev yapan gemi terör örgütü DAEŞ'e karşı operasyonlarda da aktif görev aldı.
Fransız uçak gemisi şimdi Cumhurbaşkanı Macron tarafından ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından tansiyonun zirve yaptığı Orta Doğu'ya gönderildi. Macron bir fırkateynin Kıbrıs kıyılarına sevk edildiğini, ilave hava savunma unsurlarının gönderildiğini ve son saatlerde Rafale savaş uçakları, hava savunma sistemleri ile havadan erken uyarı radarlarının devreye alındığını açıkladı.
TEK SEFERDE 13 BİN KİLOMETRE GİDEBİLİYOR
Doğu Akdeniz'e gemi gönderen bir başka ülke ise Birleşik Krallık oldu. Güney Kıbrıs'taki İngiliz Ağrotur Hava Üssü'nün drone saldırılarına maruz kalması üzerine harekete geçen Londra, HMS Dragon isimli hava savunma destroyerini bölgeye gönderme kararı aldı.
2010 yılında deniz denemelerini yapan ve 2012'de de görev almaya başlayan HMS Dragon, 152 metre uzunluğunda ve tek seferde 13 bin kilometre menzile sahip. Saatte maksimum 56 kilometre hıza çıkabilen gemi, geniş yelpazede hava savunma sistemleri ve sensörleriyle donatıldı. Gemide Slyver, Aster füzeleri, Sea Captor yerden havaya savunma füzeleri gibi hava savunma sistemleri yer alıyor. Ayrıca diğer gemilere karşı da Harpoon füzeleri kullanılırken bu füzeler 2023 yılında yerini Deniz Saldırı Füzeleri adlı Norveç üretimi silahlara bıraktı.
Destroyer ayrıca 2 Wildcat askeri helikopter inişini kaldıracak kapasiteye de sahip.
İNGİLİZ GEMİSİ AMERİKAN UÇAK GEMİSİNİN FİLOSUNDA YER ALMIŞTI
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ağrotur Hava Üssü'ne destek için HMS Dragon'u bölgeye gönderdiğini açıkladı. ABD ve İsrail'in başlattığı İran operasyonuna dair Starmer, hükümetinin göklerden gelen rejim değişikliğine inanmadığını, kara harekatı olmadan hava harekatının işe yaramayacağını düşündüklerini ve bu yüzden harekata katılmadıklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da İngiltere'den gelen bu kararlar karşısında “hayal kırıklığına uğradığını” söylemişti.
Starmer'ın bölgeye gönderdiği HMS Dragon daha önce Basra Körfezi'nde görevler yapmış bir gemi. Amerikan USS Nimitz uçak gemisinin uçak kontrolü için ana üs gemisi olarak görev yapan HMS Dragon bölgede uzun süre görev yapmıştı.