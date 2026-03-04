Fransa'nın uçak gemisi ve İngiltere'nin destroyeri ne özelliklere sahip?

Charles de Gaulle. Fransa donanmasının amiral gemisi ve tek uçak gemisi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da artan gerginliğin ardından uçak gemisi Charles de Gaulle ve ona eşlik eden savaş gemilerine Akdeniz'e hareket emri verdi. Peki Doğu Akdeniz'e gelecek uçak gemisi ne gibi özelliklere sahip?

Charles de Gaulle 11 yılda inşa edilerek 2001 yılında denize açıldı. ABD donanmasındaki 10 nükleer uçak gemisi dışında dünyada nükleer güçle çalışan tek uçak gemisi. Ortalama 6 yılda bir 15 aylık bakıma giren geminin nükleer yakıtı bu arada değiştiriliyor. 6 yılda ortalama 19 bin kez uçakların kalktığı gemi saatte 50 km hıza erişebiliyor.

ABD'nin uçak gemileri yükleriyle beraber ortalama 100 bin tonun üzerinde ağırlığa sahipken bu gemi maksimum 42 bin 500 ton oluyor ve 261 metre uzunlukla ABD'nin gemilerinden ortalama 70 metre daha kısa. Gemi yaklaşık 30-40 adet Rafale ve Hawkeye tipi uçakları taşıma kapasitesine sahip.