Fransa’yı “Benjamin” vurdu: 100 bin ev karanlıkta
Fransa'nın 19 bölgesinde Benjamin Fırtınası nedeniyle turuncu alarma geçildi. Başkent Paris'te park ve bahçeler kapatıldı. Kıyılarda dev dalgalar görülürken, 100 bin hane elektriksiz kaldı.
Fransız meteoroloji servisi Meteo France'ın bildirdiğine göre "Benjamin Fırtınası" olarak adlanldırılan güçlü fırtına, bugün Atlantik ve Manş Denizi kıyılarına kuvvetli rüzgarlar ve büyük dalgalar getirdi.
Meteo France, 19 bölgede turuncu alarma geçildiğini aktardı.