Fransa’yı “Benjamin” vurdu: 100 bin ev karanlıkta

BBC'nin bildirdiğine göre en şiddetli rüzgarlar Kuzey Denizi'nde ve Belçika ile Hollanda'ya doğru açık denizde devam ederken, İngiltere'nin doğusunda da rüzgar kuvvetli olmaya devam edecek.

Bu rüzgar hızlarının, özellikle feribot rotalarında seyahatlerde aksaklıklara neden olabileceği belirtiliyor.