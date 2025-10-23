Fransa’yı “Benjamin” vurdu: 100 bin ev karanlıkta

Fransa'nın 19 bölgesinde Benjamin Fırtınası nedeniyle turuncu alarma geçildi. Başkent Paris'te park ve bahçeler kapatıldı. Kıyılarda dev dalgalar görülürken, 100 bin hane elektriksiz kaldı.

Fransız meteoroloji servisi Meteo France'ın bildirdiğine göre "Benjamin Fırtınası" olarak adlanldırılan güçlü fırtına, bugün Atlantik ve Manş Denizi kıyılarına kuvvetli rüzgarlar ve büyük dalgalar getirdi.

Meteo France, 19 bölgede turuncu alarma geçildiğini aktardı.

Fransız Le Monde gazetesinin aktardığına göre saatteki hızı 161 kilometreyi bulan fırtına, özellikle ülkenin kuzeyi ve kuzeybatısındaki kentlerde etkili oldu.

100 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

Benjamin Fırtınası nedeniyle başkent Paris'te de kamuya açık park ve bahçeler kapatıldı.

Demiryolu şirketi SNCF, bazı hatlarda tren trafiğinin askıya alınacağını, bazılarında ise trafik hızlarının düşürüleceğini duyurdu.

Fırtına Benjamin doğuya doğru uzaklaştığı için İngiltere'de yağmur ve rüzgar uyarıları azaltıldı.

BBC'nin bildirdiğine göre en şiddetli rüzgarlar Kuzey Denizi'nde ve Belçika ile Hollanda'ya doğru açık denizde devam ederken, İngiltere'nin doğusunda da rüzgar kuvvetli olmaya devam edecek.

Bu rüzgar hızlarının, özellikle feribot rotalarında seyahatlerde aksaklıklara neden olabileceği belirtiliyor.

