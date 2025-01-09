Fransa’yı sarsan dava | Organize tecavüz çetesine aracılık eden internet sitesinin kurucusu tutuklandı
Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının yankıları devam ediyor. Coco adlı internet sitesinin sahibi 44 yaşındaki Isaac Steidl, yöneticiliğini yaptığı platformun tecavüz, cinayet ve pedofili dahil 23 binden fazla suçun işlenmesi sırasında kullanıldığı gerekçesiyle tutuklandı. Söz konusu site, 72 yaşındaki Dominique Pelicot’un eşine tecavüz etmeleri için yabancılarla iletişim kurduğu ve tüm istismar sürecini organize ettiği platform olarak dikkat çekmişti. Pelicot, eşini bayıltarak tecavüzlere zemin hazırladığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası almıştı. Site, Haziran 2024’te kapatılırken, Steidl’in kara para aklama ve suç işlemek için komplo kurma suçlarından sorgulanmaya devam ettiği bildirildi.
SUÇLULARIN BİR NUMARALI SİTESİ
Dominique Pelicot'un eşine tecavüz etmeleri için yabancılarla haberleşmek amacıyla kullandığı internet sitesinin kurucusu Isaac Steidl, Fransa'da tutuklandı.
44 yaşındaki Isaac Steidl, tecavüz, cinayet ve pedofili dahil olmak üzere 23 binden fazla suçta suçlular tarafından kullanıldığı belirtilen siteyle ilgili olarak Parisli yetkililer tarafından soruşturuluyordu.
France Info radyosunun haberine göre Steidl'ın yurt dışındaki evinden çağrıldıktan sonra Paris’e dönmeyi kabul ederek salı sabahı polise teslim olduğu ve 96 saate kadar gözaltında tutulacağı belirtildi.