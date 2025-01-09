Fransa’yı sarsan dava | Organize tecavüz çetesine aracılık eden internet sitesinin kurucusu tutuklandı

SUÇLULARIN BİR NUMARALI SİTESİ

Dominique Pelicot'un eşine tecavüz etmeleri için yabancılarla haberleşmek amacıyla kullandığı internet sitesinin kurucusu Isaac Steidl, Fransa'da tutuklandı.

44 yaşındaki Isaac Steidl, tecavüz, cinayet ve pedofili dahil olmak üzere 23 binden fazla suçta suçlular tarafından kullanıldığı belirtilen siteyle ilgili olarak Parisli yetkililer tarafından soruşturuluyordu.

France Info radyosunun haberine göre Steidl'ın yurt dışındaki evinden çağrıldıktan sonra Paris’e dönmeyi kabul ederek salı sabahı polise teslim olduğu ve 96 saate kadar gözaltında tutulacağı belirtildi.