Fransa’yı sarsan dava | Organize tecavüz çetesine aracılık eden internet sitesinin kurucusu tutuklandı

Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının yankıları devam ediyor. Coco adlı internet sitesinin sahibi 44 yaşındaki Isaac Steidl, yöneticiliğini yaptığı platformun tecavüz, cinayet ve pedofili dahil 23 binden fazla suçun işlenmesi sırasında kullanıldığı gerekçesiyle tutuklandı. Söz konusu site, 72 yaşındaki Dominique Pelicot’un eşine tecavüz etmeleri için yabancılarla iletişim kurduğu ve tüm istismar sürecini organize ettiği platform olarak dikkat çekmişti. Pelicot, eşini bayıltarak tecavüzlere zemin hazırladığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası almıştı. Site, Haziran 2024’te kapatılırken, Steidl’in kara para aklama ve suç işlemek için komplo kurma suçlarından sorgulanmaya devam ettiği bildirildi.

Fransa’yı sarsan dava | Organize tecavüz çetesine aracılık eden internet sitesinin kurucusu tutuklandı - 1

SUÇLULARIN BİR NUMARALI SİTESİ

Dominique Pelicot'un eşine tecavüz etmeleri için yabancılarla haberleşmek amacıyla kullandığı internet sitesinin kurucusu Isaac Steidl, Fransa'da tutuklandı.

44 yaşındaki Isaac Steidl, tecavüz, cinayet ve pedofili dahil olmak üzere 23 binden fazla suçta suçlular tarafından kullanıldığı belirtilen siteyle ilgili olarak Parisli yetkililer tarafından soruşturuluyordu.

France Info radyosunun haberine göre Steidl'ın yurt dışındaki evinden çağrıldıktan sonra Paris’e dönmeyi kabul ederek salı sabahı polise teslim olduğu ve 96 saate kadar gözaltında tutulacağı belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Fransa’yı sarsan dava | Organize tecavüz çetesine aracılık eden internet sitesinin kurucusu tutuklandı - 2

FRANSIZ YETKİLİLER TARAFINDAN KAPATILDI 

Coco adlı internet sitesi, Haziran 2024'te Fransız yetkililer tarafından başlatılan bir soruşturma çerçevesinde kapatıldı.

72 yaşındaki Pelicot'un "A son insu" (onun bilgisi olmadan) adlı bir sohbet odasını kullanarak eşine tecavüz ve cinsel tacizde bulunmaları için 80'den fazla erkekle anlaştığı ortaya çıktı.

Pelicot’un, 72 yaşındaki eşi Gisele'i bir dizi reçeteli ilaçla bayılttığı öğrenildi.

Fransa’yı sarsan dava | Organize tecavüz çetesine aracılık eden internet sitesinin kurucusu tutuklandı - 3

20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Aralık ayında Avignon’daki bir mahkeme, Pelicot’u eşini uyuşturmak, tecavüz etmek ve yabancıları kendi evlerinde eşine tecavüz etmeleri için davet etmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Söz konusu suçlar 2011 ve 2020 yılları arasında yaklaşık 10 yıllık bir süreç boyunca işlendi.

Tecavüzcü koca Pelicot, daha önce de yerel bir süpermarkette kadınların etek altını kaydederken yakalanmıştı.

Fransa’yı sarsan dava | Organize tecavüz çetesine aracılık eden internet sitesinin kurucusu tutuklandı - 4

FRANSAYI SARSAN TECAVÜZ DAVASI

Ayrıca, Pelicot'un eşine yönelik taciz ve tecavüz görüntülerini içeren on binlerce video ve fotoğrafın bulunduğu sabit diskinden kimliği tespit edilen 50 erkek daha yargılandı.

Bu kişiler, 3 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Bunlardan 17’si mahkumiyet kararlarına itiraz etti.

SİTE BAŞKA SUÇLARA DA KARIŞTI

Site başka suç soruşturmalarında da yer aldı. Geçen yıl Nisan ayında, Dunkirk yakınlarında 22 yaşındaki bir adam, sitede 18 yaş altı olduğunu düşündüğü bir kızla buluşma ayarladıktan sonra genç bir grup tarafından dövülerek öldürüldü.

Fransa’yı sarsan dava | Organize tecavüz çetesine aracılık eden internet sitesinin kurucusu tutuklandı - 5

SUÇLARI BESLEYEN İNTERNET SİTESİ NASIL KURULDU?

Fransız medyasına göre, Steidl, 2003 yılında bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olduktan kısa bir süre sonra ailesinin 2 bin euro yatırım desteğiyle siteyi kurdu.

İddiaya göre site, romantik buluşmalar için bir platform olarak tasarlanmıştı, ancak kısa sürede uyuşturucu satıcılarının, pedofillerin ve cinsel suçluların dikkatini çekti.

Pelicot'un tutuklanmasının ardından Fransız sitesi, Manş Adaları'ndaki Guernsey'de kayıtlı bir URL'ye taşındı.

Fransa’yı sarsan dava | Organize tecavüz çetesine aracılık eden internet sitesinin kurucusu tutuklandı - 6

4 AYRI ÜLKEDE 5 MİLYON EUROLUK FON DONDURULDU

Polis, siteyle bağlantılı olarak Macaristan, Litvanya, Almanya ve Hollanda'daki banka hesaplarında 5 milyon Euro'luk fonun dondurulduğunu açıkladı.

Güney Fransa doğumlu Steidl'in, 2023 yılında Fransız vatandaşlığından vazgeçerek İtalyan vatandaşlığına geçtiği bildirildi. Kendisi, Doğu Avrupa’da yaşıyor.

Fransa’yı sarsan dava | Organize tecavüz çetesine aracılık eden internet sitesinin kurucusu tutuklandı - 7

51 SUÇ DOSYASI, 480 KURBAN

Geçen yıl siteyi kapatma kararı alan Paris Savcısı Laure Beccuau, sitenin 480 kurbanı kapsayan 23 bin 51 suç dosyasına karıştığını belirtti.

Beccuau, yaptığı açıklamada, Ocak 1980 doğumlu İtalyan vatandaşlığında bir kişinin "site yöneticisi olduğundan şüphelenildiğini" ve Bulgaristan’da hakimler tarafından sorgulandığını ifade etti.

Le Parisien gazetesine göre, Steidl; "bir suç örgütü kapsamında bir çevrimiçi platformun yasa dışı şekilde yönetilmesi, suç işlemek için komplo kurmak, ağırlaştırılmış fuhuş suçlarına, pedofili videolarının dağıtımına ve paylaşımına ortaklık yapmak ile kara para aklama" suçlamalarıyla sorgulanıyor.

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