Fransa'yı sarsan davada kızından da tecavüz iddiası: "Babam hapiste ölmeli"

Fransa'yı sarsan tecavüz davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ülkede yılın kişisi seçilen mağdur Gisele Pelicot'un kızı, babasının kendisine de cinsel istismarda bulunmak için uyuşturucu verdiğinden şüphelendiğini söyledi. BBC'ye verdiği röportajda 46 yaşındaki Caroline Darian, hem mağdurun hem de failin kızı olmanın getirdiği zihinsel yükü anlatırken, "babasının hapishanede ölmesini istediğini" dile getirdi. Soruşturma sırasında babasının dizüstü bilgisayarında yatakta baygın halde uzanırken çekilmiş çıplak fotoğrafları bulunmuştu. Mahkemede Dominique Pelicot, kızına istismarda bulunmadığını iddia etti.

Fransa'yı sarsan davada kızından da tecavüz iddiası: "Babam hapiste ölmeli" - 1

"BABAM BENİ DE İSTİSMAR ETTİ"

Fransa'yı şaşkınlığa sürükleyen toplu tecavüz davasının mağduru Gisele Pelicot'un kızı Caroline Darian, babasının kendisine uyuşturucu verdiğinden emin olduğunu ve kendisinin de tecavüze uğradığından şüphelendiğini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Fransa'yı sarsan davada kızından da tecavüz iddiası: "Babam hapiste ölmeli" - 2

"HEM MAĞDURUN HEM DE FAİLİN KIZI"

BBC'ye verdiği röportajda 46 yaşındaki Darian, hem mağdurun hem de failin kızı olmanın getirdiği zihinsel yükü anlatırken, "babasının hapishanede ölmesini istediğini" dile getirdi.

Fransa'yı sarsan davada kızından da tecavüz iddiası: "Babam hapiste ölmeli" - 3

ANNESİNDEN GELEN TELEFON HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Darian, 2020 yılının kasım ayında bir akşam annesinden gelen kader belirleyici bir aramayı anlattı.

Bu görüşmede annesi, şimdi 72 yaşında olan babasının, farklı erkekler tarafından tecavüz edilmesini kolaylaştırmak için kendisini yaklaşık 10 yıldır uyuşturduğunu söyledi.

Fransa'yı sarsan davada kızından da tecavüz iddiası: "Babam hapiste ölmeli" - 4

"TACİZİN KURBANLARINDAN BİRİ DE BENİM"

Darian sunucuya, "O an normal hayatımı kaybettim" diyerek, babasının düzenlediği cinsel tacizin kurbanı olduğundan güçlü bir şekilde şüphelendiğini belirtti.

Fransa'yı sarsan davada kızından da tecavüz iddiası: "Babam hapiste ölmeli" - 5

BABASININ BİLGİSAYARINDAN ÇIPLAK FOROĞRAFLARI ÇIKTI

Telefon görüşmesinden birkaç gün sonra, Darian polis tarafından arandı ve babasının dizüstü bilgisayarında bulunan, sadece bir tişört ve iç çamaşırı giymiş halde yatakta baygın yattığı görüntüler gösterildi.

Darian bu görüntüleri gördükten sonra, babasının kendisine uyuşturucu verdiğini ve tecavüze uğradığını tahmin ettiğini söyledi.

Fransa'yı sarsan davada kızından da tecavüz iddiası: "Babam hapiste ölmeli" - 6

"BİR KÖPEK GİBİ YALNIZ ÖLECEKSİN"

Genç kadın, "Ama elimde hiçbir kanıt yok. Bu kaç kurban için geçerli? Hiçbir kanıt olmadığı için inanılmıyorlar. Dinlenmiyorlar, desteklenmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Mahkemede Dominique, kızına istismarda bulunmadığını iddia etti. Medya raporlarına göre, mahkemede Darian babasına, "Seni bir daha asla göremeyeceğim! Bir köpek gibi yalnız öleceksin!" diye bağırdı.

Fransa'yı sarsan davada kızından da tecavüz iddiası: "Babam hapiste ölmeli" - 7

"ONA BİR DAHA ASLA BABA DEMEYECEĞİM"

Şimdi babasını "son 20 veya 30 yılın en kötü cinsel saldırganlarından biri" olarak tanımlıyor ve ailesinin travmasını ayrıntılarıyla anlatan "Ona Bir Daha Asla Baba Demeyeceğim" başlıklı bir kitap yazıyor.

Fransa'yı sarsan davada kızından da tecavüz iddiası: "Babam hapiste ölmeli" - 8

51 ERKEK SUÇLU BULUNDU

Fransa'yı temelinden sarsan ve aylarca süren korkunç toplu tecavüz davası geçtiğimiz ay 51 kişinin suçlu bulunmasıyla sonuçlandı.

Fransa'yı sarsan davada kızından da tecavüz iddiası: "Babam hapiste ölmeli" - 9

Dominique Pelicot ve yıllarca karısına istismarda bulunmak için organize ettiği 50 erkek, tecavüz veya cinsel saldırıdan suçlu bulunarak ceza aldı.

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