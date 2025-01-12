Fransa'yı sarsan davada kızından da tecavüz iddiası: "Babam hapiste ölmeli"
Fransa'yı sarsan tecavüz davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ülkede yılın kişisi seçilen mağdur Gisele Pelicot'un kızı, babasının kendisine de cinsel istismarda bulunmak için uyuşturucu verdiğinden şüphelendiğini söyledi. BBC'ye verdiği röportajda 46 yaşındaki Caroline Darian, hem mağdurun hem de failin kızı olmanın getirdiği zihinsel yükü anlatırken, "babasının hapishanede ölmesini istediğini" dile getirdi. Soruşturma sırasında babasının dizüstü bilgisayarında yatakta baygın halde uzanırken çekilmiş çıplak fotoğrafları bulunmuştu. Mahkemede Dominique Pelicot, kızına istismarda bulunmadığını iddia etti.
"BABAM BENİ DE İSTİSMAR ETTİ"
Fransa'yı şaşkınlığa sürükleyen toplu tecavüz davasının mağduru Gisele Pelicot'un kızı Caroline Darian, babasının kendisine uyuşturucu verdiğinden emin olduğunu ve kendisinin de tecavüze uğradığından şüphelendiğini söyledi.