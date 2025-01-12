Fransa'yı sarsan davada kızından da tecavüz iddiası: "Babam hapiste ölmeli"

BABASININ BİLGİSAYARINDAN ÇIPLAK FOROĞRAFLARI ÇIKTI

Telefon görüşmesinden birkaç gün sonra, Darian polis tarafından arandı ve babasının dizüstü bilgisayarında bulunan, sadece bir tişört ve iç çamaşırı giymiş halde yatakta baygın yattığı görüntüler gösterildi.

Darian bu görüntüleri gördükten sonra, babasının kendisine uyuşturucu verdiğini ve tecavüze uğradığını tahmin ettiğini söyledi.