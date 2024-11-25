Fransa'yı sarsan tecavüz davası: Eski koca için istenen ceza belli oldu, savcı kadın-erkek ilişkilerine işaret etti

Fransa'da, çok sayıda erkeğin cinsel istismarda bulunabilmesi için karısına ilaç veren Dominique Pelicot'un yargılandığı davada savcılık, eski koca için 20 yıl hapis cezası talep etti. Savcılardan Jean-Francois Mayet, Fransız toplumunu sarsan davaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fransa'yı sarsan tecavüz davası: Eski koca için istenen ceza belli oldu, savcı kadın-erkek ilişkilerine işaret etti - 1

Fraansa'yı sarsan tecavüz davasının duruşması bugün görülmeye devam ediyor.

Savcılık baş sanık Dominique Pelicot için 20 yıl hapis cezası talep etti.

Öte yandan Jean-Francois Mayet adlı savcı bugün yaptığı açıklamada, Fransa'da çok sayıda erkeği, ağır uyku halindeki karısına tecavüz etmeleri için görevlendirmekle suçlanan Pelicot'un davasının Fransız toplumunu sarstığını belirtti.

Savcı, bu davanın, kadınlarla erkekler arasındaki ilişkileri temelden değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Mayet, mahkemede yaptığı konuşmada “Bu dava toplumumuzu, birbirimizle olan ilişkilerimizde, insanlar arasındaki en mahrem ilişkilerde sarsıyor” dedi.

DÜNYA HABERLERİ

Fransa'yı sarsan tecavüz davası: Eski koca için istenen ceza belli oldu, savcı kadın-erkek ilişkilerine işaret etti - 2

SAVCILAR TALEPLERİNİ SUNUYOR

Çok sayıda erkeğin cinsel istismarda bulunabilmesi için karısına ilaç veren Dominique Pelicot adlı erkeğin yargılandığı davada, kanıtların tamamlanmasıyla birlikte, Fransız savcılar bugün hakimlere ceza taleplerini sunuyor.

Baş sanık Dominique Pelicot, eylül ayından bu yana güneydeki Avignon kentinde 49 erkekle birlikte eski karısı Gisele Pelicot'a tecavüz ve cinsel istismar organize etmekten sanık sandalyesinde oturuyor.

Dava, cinsel şiddete karşı daha fazla koruma talep eden Fransa halkını sokaklara döktü. 

Fransa'yı sarsan tecavüz davası: Eski koca için istenen ceza belli oldu, savcı kadın-erkek ilişkilerine işaret etti - 3

ÜÇ GÜN SÜRECEK

Sanıkların birçoğu mahkemede, Dominique Pelicot'nun, o zamanki eşinin cinsel temasa rıza gösterdiği ve sadece uyuyormuş gibi davrandığı bir çapkın fantezisine katıldıkları iddiasına inandıklarını savundu.

Bu sanıklardan 33'ü Gisele Pelicot'u taciz ya da tecavüz ettiklerinde, akıllarının başlarında olmadığını iddia etti. Ancak bu savunma, mahkemenin atadığı uzmanlar tarafından hazırlanan psikolojik raporların hiçbiri tarafından desteklenmedi.

Ceza taleplerinin mahkeme gündeminde üç gün sürmesi planlanırken, savcılar sanık başına ortalama 15 dakika düşeceğini tahmin ediyor. 

Fransa'yı sarsan tecavüz davası: Eski koca için istenen ceza belli oldu, savcı kadın-erkek ilişkilerine işaret etti - 4

"GİSELE TÜM DÜNYAYA DERS VERDİ"

Davanın etkisi dünyanın dört bir yanına yayıldı.

Perşembe günü Şili parlamentosu başkanı, Gisele Pelicot'nun “cesaretini ve onurunu” selamlayarak onu “tüm dünyaya ders veren sıradan bir vatandaş” olarak nitelendirdi.

Tüm suçlamaları kabul eden Dominique Pelicot'un yanı sıra, savcıların yaşları 26 ila 74 arasında değişen ve toplumun her kesiminden erkeklerden oluşan diğer sanıklar için uygun potansiyel cezalara karar vermeleri gerekiyor.

Fransa'yı sarsan tecavüz davası: Eski koca için istenen ceza belli oldu, savcı kadın-erkek ilişkilerine işaret etti - 5

ESKİ KOCAYA EN YÜKSEK CEZA BEKLENİYOR

11 hafta süren duruşmalar geçtiğimiz hafta sona ererken, Gisele Pelicot'nun avukatı Antoine Camus, “gerçeğin ve adaletin” sağlanması çağrısında bulundu.

Mahkemenin beş yargıcı, cezalara ilişkin kararlarını aralık ayı sonuna kadar açıklamayacak.

Sanıkların çoğuna yöneltilen ciddi tecavüz suçlamaları en fazla 20 yıl hapis cezasını gerektiriyor.

Dominique Pelicot'nun eski eşinin istismarını düzenleyen kişi olarak en yüksek cezayı alması muhtemel görünüyor.

Fransa'yı sarsan tecavüz davası: Eski koca için istenen ceza belli oldu, savcı kadın-erkek ilişkilerine işaret etti - 6

20 ARALIK'A KADAR BELLİ OLACAK

Savunma avukatlarının konuşma sırası çarşamba öğleden sonra ya da perşembe günü gelecek ve ilk olarak Dominique Pelicot'nun avukatı Beatrice Zavarro söz alacak.

Yargıçların en geç 20 Aralık'a kadar cezaya hükmetmesi bekleniyor.

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