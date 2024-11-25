Fransa'yı sarsan tecavüz davası: Eski koca için istenen ceza belli oldu, savcı kadın-erkek ilişkilerine işaret etti
Fransa'da, çok sayıda erkeğin cinsel istismarda bulunabilmesi için karısına ilaç veren Dominique Pelicot'un yargılandığı davada savcılık, eski koca için 20 yıl hapis cezası talep etti. Savcılardan Jean-Francois Mayet, Fransız toplumunu sarsan davaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Fraansa'yı sarsan tecavüz davasının duruşması bugün görülmeye devam ediyor.
Savcılık baş sanık Dominique Pelicot için 20 yıl hapis cezası talep etti.
Öte yandan Jean-Francois Mayet adlı savcı bugün yaptığı açıklamada, Fransa'da çok sayıda erkeği, ağır uyku halindeki karısına tecavüz etmeleri için görevlendirmekle suçlanan Pelicot'un davasının Fransız toplumunu sarstığını belirtti.
Savcı, bu davanın, kadınlarla erkekler arasındaki ilişkileri temelden değiştirmesi gerektiğini söyledi.
Mayet, mahkemede yaptığı konuşmada “Bu dava toplumumuzu, birbirimizle olan ilişkilerimizde, insanlar arasındaki en mahrem ilişkilerde sarsıyor” dedi.