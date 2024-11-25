Fransa'yı sarsan tecavüz davası: Eski koca için istenen ceza belli oldu, savcı kadın-erkek ilişkilerine işaret etti

ÜÇ GÜN SÜRECEK

Sanıkların birçoğu mahkemede, Dominique Pelicot'nun, o zamanki eşinin cinsel temasa rıza gösterdiği ve sadece uyuyormuş gibi davrandığı bir çapkın fantezisine katıldıkları iddiasına inandıklarını savundu.

Bu sanıklardan 33'ü Gisele Pelicot'u taciz ya da tecavüz ettiklerinde, akıllarının başlarında olmadığını iddia etti. Ancak bu savunma, mahkemenin atadığı uzmanlar tarafından hazırlanan psikolojik raporların hiçbiri tarafından desteklenmedi.

Ceza taleplerinin mahkeme gündeminde üç gün sürmesi planlanırken, savcılar sanık başına ortalama 15 dakika düşeceğini tahmin ediyor.