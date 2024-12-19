Fransa'yı sarsan tecavüz davasında cezalar belli oldu: 51 erkek suçlu bulundu, koca Pelicot'a 20 yıl hapis
Fransa mahkemesi, ülkeyi dehşete düşüren toplu tecavüz davasında kurban Gisele Pelicot'u istismar eden 51 sanığın tamamını suçlu buldu. Pelicot'un eski kocası Dominique Pelicot, Gisele'e defalarca ilaç vererek tecavüz etmekten, bilinçsiz bedenini internette tanıştığı düzinelerce yabancıya sunmaktan ve bu esnada istismarı videoya kaydetmekten suçlu bulunmuştu. Beş yargıçtan oluşan bir heyet, sanığı 20 yıl hapse mahkum etti.
CESARET VE DİRENÇ SEMBOLÜ
Fransa mahkemesi perşembe günü, dünyayı dehşete düşüren ve kurban Gisele Pelicot'u cesaret ve direncin heyecan verici bir sembolüne dönüştüren toplu tecavüz davasında 51 sanığın tamamını suçlu buldu.