Fransa'yı sarsan tecavüz davasında cezalar belli oldu: 51 erkek suçlu bulundu, koca Pelicot'a 20 yıl hapis

TECAVÜZ OLMADIĞINI SAVUNDULAR

72 yaşındaki Dominique Pelicot, üç ay süren duruşma sırasında suçlamaları kabul etti ve ailesinden özür diledi.

Ayrıca evine davet ettiği tüm yabancıların, eski eşinin başına gelenlerden habersiz olduğunu bildiğini söyledi.

Sanıkların çoğu suçlamaları reddetmiş, bunun çiftin kendi rızalarıyla düzenledikleri bir oyun olduğunu düşündüklerini söylemiş ve kocanın onaylaması halinde bunun tecavüz olmadığını savunmuşlardı.