Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası | Kızının da yarı çıplak fotoğraflarını çekmiş! "Yalanlar içinde öleceksin"

Eski eşi Dominique Pelicot'nun yanı sıra 49 erkek daha cinsel saldırı suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Ancak sanıklardan yalnızca 14'ü suçlamaları kabul etti.



Diğer 35 sanık ise suçlamaları reddediyor. Davada kararın en geç 20 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.