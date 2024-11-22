Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası | Kızının da yarı çıplak fotoğraflarını çekmiş! "Yalanlar içinde öleceksin"
Fransa'da aylardır gündemden düşmeyen toplu cinsel saldırı davasında sona gelindi. Dominique Pelicot, eşi Gisele Pelicot'yu 10 yıl boyunca uyuşturup, internetten bulduğu erkekleri eşine cinsel saldırıda bulunmaları için teşvik ettiği suçlamasını kabul etmişti. Zanlının bilgisayarından kızının da yarı çıplak fotoğrafları çıktı. Son duruşmada gergin anlar yaşandı.
Fransa'daki toplu tecavüz davasının son duruşmasında tansiyon yükseldi.
Zanlı Dominique Pelicot, eşi Gisele Pelicot'yu 10 yıl boyunca uyuşturup, internetten bulduğu erkekleri eşine cinsel saldırı için teşvik ettiği suçlamasını kabul etmişti. Amacının bir fanteziyi gerçekleştirmek olduğunu ifade etmişti.