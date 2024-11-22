Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası | Kızının da yarı çıplak fotoğraflarını çekmiş! "Yalanlar içinde öleceksin"

Fransa'da aylardır gündemden düşmeyen toplu cinsel saldırı davasında sona gelindi. Dominique Pelicot, eşi Gisele Pelicot'yu 10 yıl boyunca uyuşturup, internetten bulduğu erkekleri eşine cinsel saldırıda bulunmaları için teşvik ettiği suçlamasını kabul etmişti. Zanlının bilgisayarından kızının da yarı çıplak fotoğrafları çıktı. Son duruşmada gergin anlar yaşandı.

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası | Kızının da yarı çıplak fotoğraflarını çekmiş! "Yalanlar içinde öleceksin" - 1

Fransa'daki toplu tecavüz davasının son duruşmasında tansiyon yükseldi.

Zanlı Dominique Pelicot, eşi Gisele Pelicot'yu 10 yıl boyunca uyuşturup, internetten bulduğu erkekleri eşine cinsel saldırı için teşvik ettiği suçlamasını kabul etmişti. Amacının bir fanteziyi gerçekleştirmek olduğunu ifade etmişti.

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Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası | Kızının da yarı çıplak fotoğraflarını çekmiş! "Yalanlar içinde öleceksin" - 2

Eylül ayından bu yana devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı. Dominique Pelicot'nun bilgisayarında, kızı Caroline Darian'ın yarı çıplak fotoğrafları bulundu.

45 yaşındaki Darian, fotoğrafların incelenmesinin ardından kendisinin de babası tarafından tacize uğradığına emin olduğunu belirtti.

Babası mahkemede iddiaları reddedince sözünü kesen Darian'ın, "Yalan söylüyorsun. Doğruyu söyleyecek cesaretin yok! Yalanlar içinde yalnız başına öleceksin" diye bağırdığı öğrenildi.

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası | Kızının da yarı çıplak fotoğraflarını çekmiş! "Yalanlar içinde öleceksin" - 3

Davada kapanış konuşmasını yapan Gisele Pelicot ise, "Ataerkil toplumun tecavüz konusundaki tutumunu değiştirmesinin zamanının geldiğini" söyledi.

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası | Kızının da yarı çıplak fotoğraflarını çekmiş! "Yalanlar içinde öleceksin" - 4

71 yaşındaki Pelicot, cinsel istismarda uyuşturucu kullanımı konusunda farkındalık yaratmak için davanın halka açık olmasını talep ederek Fransa'da feminist mücadelenin simgesi haline geldi.

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası | Kızının da yarı çıplak fotoğraflarını çekmiş! "Yalanlar içinde öleceksin" - 5

Eski eşi Dominique Pelicot'nun yanı sıra 49 erkek daha cinsel saldırı suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Ancak sanıklardan yalnızca 14'ü suçlamaları kabul etti.

Diğer 35 sanık ise suçlamaları reddediyor. Davada kararın en geç 20 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

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