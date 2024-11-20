Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası: "Tüm ailemiz mahvoldu"

"BEN BİR TECAVÜZCÜYÜM"

Bilgisayarındaki "istismar" başlıklı bir dosyada yüzlerce tecavüz videosu tutan 71 yaşındaki adam, mahkemede "Ben bir tecavüzcüyüm" diyerek suçlamaları kabul etti.

Zanlı ayrıca eşine ilaç verdikten sonra ona bazen farklı kıyafetler giydirdiğini de itiraf etmişti.

Onunla birlikte yaşları 26'yla 74 arasında değişen toplam 51 kişi daha tecavüz suçlamasıyla yargılanıyor.