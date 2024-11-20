Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası: "Tüm ailemiz mahvoldu"

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasında mağdur Gisele Pelicot'nun çocukları ifade verdi. 72 yaşındaki kadının en büyük oğlu David Pelicot, babasının psikolojik tedavi gören oğlunu da istismar etmiş olabileceğinden şüpheleniyor. Fransa tarihine geçen skandal davada Dominique Pelicot, ağır uyuşturucular verdiği eşinin farklı erkekler tarafından 10 yıl boyunca tecavüz edilmesine neden olmaktan yargılanıyor.

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası: "Tüm ailemiz mahvoldu" - 1

ÇOCUKLARI İFADE VERDİ

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasında mağdur Gisele Pelicot'nun çocukları, mahkeme salonunda yaşadıkları yıkımı anlattı.

72 yaşındaki kadının en büyük oğlu David Pelicot, sanık sandalyesindeki babası Dominique Pelicot'ya karşı ifade verdi.

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Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası: "Tüm ailemiz mahvoldu" - 2

AİLE İÇİ İSTİSMAR İHTİMALİ

Mahkemede sanığın çocuklarına, babanın ailenin diğer üyelerine istismarda bulunup bulunmadığı konusunda sorular yöneltildi.

50 yaşındaki Pelicot, psikolojik tedavi gören oğlunun da babası tarafından istismara uğramış olmasından endişeleniyor. 

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası: "Tüm ailemiz mahvoldu" - 3

10 YIL SÜREN FELAKET

Eylül ayında başlayan duruşmada Dominique Pelicot, ağır uyuşturucular verdiği eşinin farklı erkekler tarafından 10 yıl boyunca tecavüz edilmesine neden olmaktan yargılanıyor.

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası: "Tüm ailemiz mahvoldu" - 4

"BEN BİR TECAVÜZCÜYÜM"

Bilgisayarındaki "istismar" başlıklı bir dosyada yüzlerce tecavüz videosu tutan 71 yaşındaki adam, mahkemede "Ben bir tecavüzcüyüm" diyerek suçlamaları kabul etti.

Zanlı ayrıca eşine ilaç verdikten sonra ona bazen farklı kıyafetler giydirdiğini de itiraf etmişti.

Onunla birlikte yaşları 26'yla 74 arasında değişen toplam 51 kişi daha tecavüz suçlamasıyla yargılanıyor.

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası: "Tüm ailemiz mahvoldu" - 5

"UYUŞTURULDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Sanıklardan bazıları tecavüzü kabul ederken diğerleri, Gisèle Pelicot'un baygın ve yüksek sesle horladığını gösteren video kanıtlarına rağmen uyuşturulduğunu bilmediklerini öne sürüyor.

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası: "Tüm ailemiz mahvoldu" - 6

Dominique, kızına veya büyük oğlu David'in çocuğuna ilaç verdiğine ve onları istismar ettiğine yönelik iddiaları defalarca reddetti.

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası: "Tüm ailemiz mahvoldu" - 7

Sanık koltuğundaki baba, duruşmada oğlundan af dilese bile David, "Asla" diyerek bu kapıyı kapattı.

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası: "Tüm ailemiz mahvoldu" - 8

NE OLMUŞTU?

Fransa'da, Dominique Pelicot isimli adam, 10 yıl boyunca yabancı erkekleri evine davet ederek ilaç verdiği eşine cinsel saldırı organize etmekle suçlanıyor.

Fransız polisi, 71 yaşındaki Dominique Pelicot'nun 2011-2020 yılları arasında en az 50 farklı erkeği eveine davet ederek baygın haldeki eşine cinsel saldırıda bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası: "Tüm ailemiz mahvoldu" - 9

3 BİN 800 GÖRSEL KANIT BULUNDU

Pelicot'nun bilgisayarında cinsel saldırı anlara ait 3 bin 800’den fazla fotoğraf ve video bulundu.

Davanın aralık ayına kadar sürmesi ve polisin bulduğu fotoğraf ve videolardan kimlikleri tespit edilen 72 kişiden 50'sinin 20 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası: "Tüm ailemiz mahvoldu" - 10
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