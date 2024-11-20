Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davası: "Tüm ailemiz mahvoldu"
Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasında mağdur Gisele Pelicot'nun çocukları ifade verdi. 72 yaşındaki kadının en büyük oğlu David Pelicot, babasının psikolojik tedavi gören oğlunu da istismar etmiş olabileceğinden şüpheleniyor. Fransa tarihine geçen skandal davada Dominique Pelicot, ağır uyuşturucular verdiği eşinin farklı erkekler tarafından 10 yıl boyunca tecavüz edilmesine neden olmaktan yargılanıyor.
ÇOCUKLARI İFADE VERDİ
Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasında mağdur Gisele Pelicot'nun çocukları, mahkeme salonunda yaşadıkları yıkımı anlattı.
72 yaşındaki kadının en büyük oğlu David Pelicot, sanık sandalyesindeki babası Dominique Pelicot'ya karşı ifade verdi.