Fransız çiftçiler Paris sokaklarında

Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile görüşmeyi talep eden çiftçiler, hükümetin "yumrulu deri hastalığı" olarak bilinen ve sığırların ölümüne yol açabilen hastalıkla mücadelede "itlaf" yolunu seçmesine karşı çıkıyor.

Paris Hükümeti Sözcüsü Maud Bregeon, kamu yayıncısı Franceinfo'ya yaptığı açıklamada, çiftçilerin Paris'teki eyleminin "kabul edilemez" olduğunu ve hükümetin buna izin vermeyeceğini belirtti.

Bregeon, A13 otoyolunu trafiğe kısmen kapatmanın veya Ulusal Meclise gelmeye çalışmanın hukuka aykırı olduğunu ifade etti.