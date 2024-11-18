Fransız çiftçilerden yeniden eylem kararı: Konvoylar Paris yolunda

Fransa'da yılbaşında geniş çaplı eylem yapan çiftçiler yeniden eylem kararı alırken, ilk çiftçi konvoyu Paris yakınlarına ulaştı. Yetkililer, sürücülerin çiftçi eylemlerinden etkilenen bazı anayolları kullanmamasını istedi. Fransız çiftçilerin eylemlerinin, aralık ayının ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Fransız çiftçilerden yeniden eylem kararı: Konvoylar Paris yolunda - 1

FRANSA'DA BİR KEZ DAHA ÇİFTÇİLER EYLEMDE

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'in Ile-de-France bölgesinde çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra hükümetin tarım politikalarına karşı protestoları yeniden başlattı.

DÜNYA HABERLERİ

Fransız çiftçilerden yeniden eylem kararı: Konvoylar Paris yolunda - 2

ULAŞIM AKSADI

Sendikaların çağrısı ile çiftçiler ülke çapında eyleme gitme kararı alırken, Yvelines ve Essonne vilayetlerinden traktörleri ile harekete geçen ilk çiftçi konvoyları ulaşımı aksattı.

Fransız çiftçilerden yeniden eylem kararı: Konvoylar Paris yolunda - 3

Yetkililer, sürücülerin bu vilayetlerde çiftçi eylemlerinden etkilenen bazı anayolları kullanmamasını istedi.

Fransız çiftçilerden yeniden eylem kararı: Konvoylar Paris yolunda - 4

Çiftçilerin iki vilayetten hareketle oluşturduğu 4 konvoy bölgedeki birçok otoyolda ulaşımı olumsuz etkilerken, Yvelines'teki Villacoublay Hava Üssü yakınlarındaki N118 otoyolunu kısmen trafiğe kapattı.

Fransız çiftçilerden yeniden eylem kararı: Konvoylar Paris yolunda - 5

BİR YIL ARADAN SONRA EYLEM

Fransa'da çiftçileri yaklaşık bir yıl sonra yeniden eylem yapmaya iten MERCOSUR ve AB arasında serbest ticaret anlaşması planına muhalefet kanadından da tepki geldi.

Fransız çiftçilerden yeniden eylem kararı: Konvoylar Paris yolunda - 6

ARALIK ORTASINA KADAR SÜRECEK

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili siyasiler, anlaşmanın Ulusal Meclis’te müzakere edilmesini ve hükümetin Fransızların onay vermediği bir anlaşmayı yürürlüğe koymamasını istedi.

Fransız çiftçilerin eylemlerinin, aralık ayının ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.

Fransız çiftçilerden yeniden eylem kararı: Konvoylar Paris yolunda - 7
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