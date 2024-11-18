Fransız çiftçilerden yeniden eylem kararı: Konvoylar Paris yolunda
Fransa'da yılbaşında geniş çaplı eylem yapan çiftçiler yeniden eylem kararı alırken, ilk çiftçi konvoyu Paris yakınlarına ulaştı. Yetkililer, sürücülerin çiftçi eylemlerinden etkilenen bazı anayolları kullanmamasını istedi. Fransız çiftçilerin eylemlerinin, aralık ayının ortasına kadar devam etmesi bekleniyor.
FRANSA'DA BİR KEZ DAHA ÇİFTÇİLER EYLEMDE
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'in Ile-de-France bölgesinde çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra hükümetin tarım politikalarına karşı protestoları yeniden başlattı.