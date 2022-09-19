Fransız Örümcek Adam 60. yaşını böyle kutladı

Örümcek Adam lakabıyla tanınan Fransız Alain Robert, yine bir gökdelene ekipmansız tırmandı. Robert'in 60'ncı yaş günündeki tırmanışı, izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

Haberler - ntv.com.tr 19.09.2022 - 06:56

Fransız Örümcek Adam 60. yaşını böyle kutladı - 1

Kendine verdiği sözü tuttu, 48 katlı, 187 metrelik gökdelene tırmandı. Heyecan verici kareler 'nın başkenti Paris'ten.

Fransız Örümcek Adam 60. yaşını böyle kutladı - 2

"Örümcek Adam" lakaplı Alain Robert, bu kez iklim değişikliğine dikkati çekmek istedi. 60'ıncı yaş gününde Paris'in en yüksek binalarından birine tırmandı.

Fransız Örümcek Adam 60. yaşını böyle kutladı - 3

Robert, ekipmansız tırmanışını bir saatte tamamladı. Tırmanışı, izleyenlere büyük heyecan yaşattı.

Fransız Örümcek Adam 60. yaşını böyle kutladı - 4

"Yıllar önce kendime 60'ıncı yaş günümde tırmanış yapma sözü vermiştim. Bu sözümü tutabildiğim için mutluyum. İnsanlara 60 yaşın hiçbir şey için geç olmadığı mesajını vermek istiyorum."

Fransız Örümcek Adam 60. yaşını böyle kutladı - 5

Robert, 1975 yılından bu yana Eyfel Kulesi ve Burç Halife de dahil olmak üzere 150 gökdelene tırmandı.

Fransız Örümcek Adam 60. yaşını böyle kutladı - 6

Gösterilerini izinsiz yaptığı için de birçok kez gözaltına alındı.

Fransız Örümcek Adam 60. yaşını böyle kutladı - 7
Fransız Örümcek Adam 60. yaşını böyle kutladı - 8
Fransız Örümcek Adam 60. yaşını böyle kutladı - 9
Fransız Örümcek Adam 60. yaşını böyle kutladı - 10
Fransız Örümcek Adam 60. yaşını böyle kutladı - 11
Fransız Örümcek Adam 60. yaşını böyle kutladı - 12
Fransız Örümcek Adam 60. yaşını böyle kutladı - 13
Fransız Örümcek Adam 60. yaşını böyle kutladı - 14
Fransız Örümcek Adam 60. yaşını böyle kutladı - 15
Fransız Örümcek Adam 60. yaşını böyle kutladı - 16
Fransız Örümcek Adam 60. yaşını böyle kutladı - 17

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