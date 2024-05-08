Fransız polisinden Filistin destekçisi öğrencilere biber gazlı müdahale

Sorbonne Üniversitesinin bir amfisinde kamp kuran eylemciler, üniversite yönetiminin Gazze'deki "soykırıma" katkı sağlayan üniversite ve firmalarla olan ortaklıklarına son vermesini talep etti.

Öğrenci eylemlerine yönelik baskının son bulmasını ve Filistin'deki üniversitelerin yeniden inşa edilmesini isteyen eylemcilere destek için, başka öğrenciler de üniversitenin önünde toplandı.