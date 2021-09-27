Fransız şef Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Bin çeşit peynir aynı pizzada

Öte yandan Serri, pizzasında bin peynir çeşidine ulaşamadı, ancak çok yaklaştı. Peynir üreticisi Francois Robin, "834 hiç de fena bir rakam değil Tüm bu peynirlerle gurur duyuyorum. İyiler, Fransa'nın birçok farklı yerinden geliyorlar ve lezzetliler” açıklamasını yaptı.