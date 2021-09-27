Fransız şef Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Bin çeşit peynir aynı pizzada

Fransa’da Julian Serry adlı bir şef, bir pizzaya yaklaşık bin çeşit peynir koyarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi. Dünyanın en bol çeşit peynirli pizzasını yapan Serri, amaçlarının Fransız peynirinin çeşitliliğine ve kalitesine dikkat çekmek olduğunu söyledi.

ntv.com.tr 27.09.2021 - 11:03 | Son Güncelleme : 27.09.2021 - 11:08

Fransız şef Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Bin çeşit peynir aynı pizzada - 1

Parisli şef Julien Serri, peynir üreticisi Francois Robin ve YouTuber Morgan VS ile birlikte Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmek için yeni bir girişimde bulundu. Serri, bir pizzaya 834 farklı Fransız peyniri ekleyerek yeni bir rekora imza attı. 

Fransız şef Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Bin çeşit peynir aynı pizzada - 2

İDDİASINI YÜKSELTTİ

Önce 500 peynirli bir pizza ile önceki rekoru kıracağını söyleyen Serri, Guinness Rekorlar Kitabı yetkilisi  Lorenzo Veltri'nin dikkatli bakışları altında iddiasını bine yükseltti.

Fransız şef Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Bin çeşit peynir aynı pizzada - 3

Geçen Cumartesi günü, Lyon’daki gastronomi fuarı Sirha’da düzenlenen etkinlikte Serri, "Bir pizzaya bin çeşit peynir eklemeyi başarabilir miyiz bilmiyorum ama deneyeceğiz. Bunu yapmaya çalışmak zaten Fransa'da kaliteli en az bin peynir çeşidi olduğu anlamına geliyor. En önemli şey bu" dedi.

Fransız şef Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Bin çeşit peynir aynı pizzada - 4

Serri, yüzlerce peynir çeşidine zemin hazırlamak için pizza tabanını şekillendirmek için hamurları yukarı ve aşağı yuvarlarken dans etti. 

Fransız şef Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Bin çeşit peynir aynı pizzada - 5

BİR BUÇUK KİLO CİVARINDA PEYNİR KONULDU

Şefin yardımcılarından biri, İçlerinden biri, "500'den fazla peynir çeşidi  var, yani bir buçuk kilo civarında. Hayatımda ilk defa bir pizzanın içine bu kadar peynir koyuyorum" diye konuştu.
Fransız şef Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Bin çeşit peynir aynı pizzada - 6

Öte yandan Serri, pizzasında bin peynir çeşidine ulaşamadı, ancak çok yaklaştı.  Peynir üreticisi Francois Robin, "834 hiç de fena bir rakam değil Tüm bu peynirlerle gurur duyuyorum. İyiler, Fransa'nın birçok farklı yerinden geliyorlar ve lezzetliler” açıklamasını yaptı.

Fransız şef Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Bin çeşit peynir aynı pizzada - 7

ÖNCEKİ REKOR 254 FARKLI PEYNİR ÇEŞİDİ İÇERİYORDU

2020'de Lyon'da bir pizza fırıncısı tarafından kırılan bir önceki rekor, bir pizzada 254 farklı peynir çeşidi içeriyordu. 30 santimetre çapındaki pizzada ioplam bir kilogram peynir kullanılmıştı.

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