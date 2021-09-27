Fransız şef Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Bin çeşit peynir aynı pizzada

ntv.com.tr 27.09.2021 - 11:03 | Son Güncelleme : 27.09.2021 - 11:08
Parisli şef Julien Serri, peynir üreticisi Francois Robin ve YouTuber Morgan VS ile birlikte Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmek için yeni bir girişimde bulundu. Serri, bir pizzaya 834 farklı Fransız peyniri ekleyerek yeni bir rekora imza attı.
Önce 500 peynirli bir pizza ile önceki rekoru kıracağını söyleyen Serri, Guinness Rekorlar Kitabı yetkilisi Lorenzo Veltri'nin dikkatli bakışları altında iddiasını bine yükseltti.
Geçen Cumartesi günü, Lyon’daki gastronomi fuarı Sirha’da düzenlenen etkinlikte Serri, "Bir pizzaya bin çeşit peynir eklemeyi başarabilir miyiz bilmiyorum ama deneyeceğiz. Bunu yapmaya çalışmak zaten Fransa'da kaliteli en az bin peynir çeşidi olduğu anlamına geliyor. En önemli şey bu" dedi.
Serri, yüzlerce peynir çeşidine zemin hazırlamak için pizza tabanını şekillendirmek için hamurları yukarı ve aşağı yuvarlarken dans etti.
Öte yandan Serri, pizzasında bin peynir çeşidine ulaşamadı, ancak çok yaklaştı. Peynir üreticisi Francois Robin, "834 hiç de fena bir rakam değil Tüm bu peynirlerle gurur duyuyorum. İyiler, Fransa'nın birçok farklı yerinden geliyorlar ve lezzetliler” açıklamasını yaptı.