Fransız sendika Macron'a meydan okudu: Cannes Film Festivali karanlıkta kalabilir

Genel İş Sendikası (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet "radikalleşmiş" bir hükümetle karşı karşıya olduklarını savunarak "Başbakan, reformun geri çekildiğini açıklamazsa toplantıyı terk etme kararı almıştık ve öyle de yaptık." demişti.