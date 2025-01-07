Fransızların beslenme sırrı: Hamur işi ve tatlı tüketerek nasıl zayıf kalabiliyorlar?
Doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerle ön plana çıkan Fransız mutfağında, genel olarak bakıldığında kalp ve damar sağlığını tehdit eden bir beslenme tarzı benimseniyor. Ancak Fransızlar, bu beslenme stillerine rağmen fit ve sağlıklı kalmayı başarabiliyor. Peki bunun nedeni ne?
Hamur işleri, tatlılar ve kızarmış yiyecekler, Fransız sofralarından eksik olmaz. Et yemeklerinin çeşitliliği de oldukça fazladır ancak böyle bir beslenme tarzının, vücudu yıpratacağı ve hastalık riskini artıracağı beklenirken, Fransa'da oldukça ilginç bir durum ortaya çıkıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde obezite oranı yüzde 39 civarındayken, Fransa’da bu oran yalnızca yüzde 15.