Fransızların beslenme sırrı: Hamur işi ve tatlı tüketerek nasıl zayıf kalabiliyorlar?

Hamur işleri, tatlılar ve kızarmış yiyecekler, Fransız sofralarından eksik olmaz. Et yemeklerinin çeşitliliği de oldukça fazladır ancak böyle bir beslenme tarzının, vücudu yıpratacağı ve hastalık riskini artıracağı beklenirken, Fransa'da oldukça ilginç bir durum ortaya çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde obezite oranı yüzde 39 civarındayken, Fransa’da bu oran yalnızca yüzde 15.