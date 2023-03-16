Freddy Kasırgası'nda 225 kişi hayatını kaybetti

Freddy Kasırgası’nın vurduğu Malavi'de hayatını kaybedenlerin sayısı 225’e yükselirken Mozambik'te de 20 kişi hayatını kaybetti.

Freddy Kasırgası'nda 225 kişi hayatını kaybetti - 1

Mozambik'in ardından Malavi'de etkili olan Freddy Kasırgası’nda bilanço ağırlaşıyor.

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Freddy Kasırgası'nda 225 kişi hayatını kaybetti - 2

Malavi Afet Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 225'e, yaralananların sayısının 707'ye yükseldiği bildirildi. Kayıp sayısının ise 41 olduğu aktarıldı.

Freddy Kasırgası'nda 225 kişi hayatını kaybetti - 3

Malavi'deki Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Acil Durum Proje Koordinatörü Guilherme Botelho, kolera salgınıyla mücadele edilen ülkede kasırganın salgını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Freddy Kasırgası'nda 225 kişi hayatını kaybetti - 4

Malavi'den önce cumartesi günü kasırganın vurduğu komşu Mozambik'te ise yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye ulaştı.

Freddy Kasırgası'nda 225 kişi hayatını kaybetti - 5

İki Afrika ülkesinde hayatı felç eden kasırganın bugün karadan uzaklaşıp denize doğru ilerlemesi bekleniyor.

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