Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, o camide
Anadolu Ajansı
umhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch kentine geldi. Saldırının gerçekleştiği Nur Camisi'ne gelen Oktay ve Çavuşoğlu olayda hayatını kaybedenler anısına çiçek bıraktı.
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1Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yeni Zelanda'da terör saldırısının yaşandığı El Nur Camisi'ni ziyaret etti.
Christchurch kentindeki camiye gelişlerinde yetkililerce karşılanan Oktay ve Çavuşoğlu, saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten polislerden bilgi aldı.
Daha sonra terör saldırısının yaşandığı cami önüne karanfil bırakan Oktay ve Çavuşoğlu, burada şehit olanlar için dua etti.
El Nur Camisi'ni ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Oktay ve Çavuşoğlu, temasları hakkında bilgiler verdi. HABERE GİT
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Türk heyeti, daha sonra, kentteki Şehitler Köprüsü'ne çelenk bıraktı. Oktay, burada açıklamalarda bulundu:
"Çanakkale, savaştan dostluğun çıktığı ender olaylardan birisi. Yeni Zelanda askeleri de orada ve ilişki başlıyor. Bizim açımızdan zaferle sonuçlanan, Çanakkel'yi geçilmez kılan bir savaş ama oradan bir dostluk doğuyor Avustalya ve Yeni Zelandalılarla.
Burası Yeni Zelandalıların töreneri yaptıkarı yer. Çelenk bırakmak, hatırlmak istedik. Dostluğa da vurgu yapmak istedik.
Umarız ki böyle bir büyük savaş bir daha yaşanmaz ve buralardan dersler çıkarmalıyız. Ancak yaşananlar gösteriyor ki dünya bu dersleri çıkarmış değil.
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İslam düşmanlığına dönüşen söylemlerin bırakılması lazım. Terörist Müslüman değil ama biz Hristiyan terörü demiyoruz, demeyeceğiz de. Birisi derse de biz reddedeceğiz.
Biz bu terör eylemini, tek bir kişinin yapabileceğine inanmıyoruz. 74 sayfalık adına manifesto denen şeyin, Cumhurbaşkanımızı doğrudan hedef alıyor. Böyle bir dökümanın bir kişi tarafından hazırlnıp eylemin gerçekleşmesinin mümkün olmadğını düşünüyoruz. Gerekli çalışmalar yapılıyor..."
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