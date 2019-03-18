Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, o camide

Türk heyeti, daha sonra, kentteki Şehitler Köprüsü'ne çelenk bıraktı. Oktay, burada açıklamalarda bulundu:

"Çanakkale, savaştan dostluğun çıktığı ender olaylardan birisi. Yeni Zelanda askeleri de orada ve ilişki başlıyor. Bizim açımızdan zaferle sonuçlanan, Çanakkel'yi geçilmez kılan bir savaş ama oradan bir dostluk doğuyor Avustalya ve Yeni Zelandalılarla.

Burası Yeni Zelandalıların töreneri yaptıkarı yer. Çelenk bırakmak, hatırlmak istedik. Dostluğa da vurgu yapmak istedik.

Umarız ki böyle bir büyük savaş bir daha yaşanmaz ve buralardan dersler çıkarmalıyız. Ancak yaşananlar gösteriyor ki dünya bu dersleri çıkarmış değil.