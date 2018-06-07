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Fuego'da küllerin arasında ölü sayısı artıyor

Anadolu Ajansı

Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a çıktı, 150'den fazla kişi ise kayıp.

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    Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi.

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    Ulusal Adli Bilimler Enstitüsünden yapılan açıklamada, şimdiye kadar 99 kişinin cesedinin bulunduğu, 150'den fazla kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.

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    Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının meydana gelen yeni patlamalar nedeniyle aksadığı, kayıp olan kişilerin hayatta kalma şanslarının çok az olduğu kaydedildi.

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    Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda pazar günü patlamalar olmuş ve püsküren lavlar, El Rodeo köyündeki evleri yok etmişti.

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    Patlamalar sırasında çok sayıda kişinin yanarak öldüğü tahmin ediliyor.

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    Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alınmış, 3 bin 200'den fazla kişi de güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

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    Yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor.
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