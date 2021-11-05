Fukushima’daki nükleer tehlike bitmedi: 20 yıl daha ölümcül radyoaktif maddeleri saçmaya devam edecek

Buna karşılık, Çernobil kazasından sonra Rusya'nın Svyatoe gölündeki su, yaklaşık yedi ile 13 yıllık veya 2 bin 400 ile 4 bin 900 günlük bir süre boyunca 137CS konsantrasyonuna sahipti.

Profesör Hatano, "Her iki model de kazadan sonraki ilk birkaç yıl içinde ölçülen göl suyunun ve gölet kokusunun radyoaktivite konsantrasyonuna uyuyor. Ancak, sonuçlarımız geleneksel iki bileşenli bozunma fonksiyonu modeli yerine fraksiyonel difüzyon modeli kullanıldığında radyoaktivite konsantrasyonundaki düşüşün yavaşladığını gösteriyor" diye konuştu.