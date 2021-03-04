Fukuşima’daki nükleer felaketin ardından sahipsiz kedi ve köpeklerin koruyucusu oldu

"HEPSİNİ BULDUKTAN SONRA HUZUR İÇİNDE ÖLEBİLİRİM"

Eskiden küçük bir inşaat firmasına sahip olan 57 yaşındaki Keto, “İnsanlar terk ettikten sonra, buradaki evlerin yıkımıyla ben uğraştım. Bu evlerin birçoğunda terk edilmiş evcil hayvanlar buldum ve çok çaresizlerdi. Bu beni çok etkiledi. Hayvanların tamamını bulduğumdan ve hepsine yardım ettiğime emin olmak istiyorum. Bunun ardından ister bir saat, ister bir gün sonra huzur içinde ölebilirim” dedi.