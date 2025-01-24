Füze sahasından turist cennetine: Kuzey Kore'nin lüks tatil köyü, türünün tek örneği!

TRUMP'IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

NK News’e göre tesis, salı günü Kuzey Kore'nin “muazzam bir konut kapasitesine” ve “çok sayıda kıyı şeridine” sahip olduğunu söyleyen yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın bile dikkatini çekmiş olabilir.

Tesis, Batılı tur gruplarının da ilgisini çekiyor ancak Rus olmayan misafirlerin burayı ne zaman ziyaret edebileceği belirsizliğini koruyor.