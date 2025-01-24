Füze sahasından turist cennetine: Kuzey Kore'nin lüks tatil köyü, türünün tek örneği!
Kuzey Kore'nin Wonsan Kalma mega sahil tesisi, füze sahasından turist cennetine dönüştü. Tesisin ilk ziyaretçileri Kuzey'in sıkı dostu Rusya'dan gelen gezginler olacak. Kim Jong Un'un kızıyla birlikte denetlediği tesis, ABD'nin yeni başkanı Trump'ın da dikkatini çekmiş gib görünüyor. İşte türünün tek örneği olan o tatil köyü... (Haber: Derya Doğan)
Bir Rus seyahat acentesine göre, Kuzey Kore'nin Wonsan Kalma mega sahil tesisi, temmuz ayında ilk kez Rus gezginleri ağırlamaya hazırlanıyor.
Ancak burası herhangi bir lüks tatil köyü değil.